«В багатьох сім’ях це була драма», – лучанка про переїзд з окупованого Криму. ВІДЕО

Ірина Новосад, яка у той час працювала і жила у Севастополі, після окупації разом з чоловіком переїхала на Волинь.



Ірина Новосад



"Не можна сказати, що хтось вийшов на вулицю і прямо сказав, що в нас переворот чи окупація, чи свобода. Воно все якось було незрозуміле, тягуче. Запам’ятався один момент, коли під’їжджає бус, відкриваються задні двері і в бусі просто лежить отак від дна, все так наваляно прапорами, триколорами. І ці триколори просто виймають і роздають людям, виймають і роздають людям", - каже лучанка, яка жила в Криму Ірина Новосад.



Ірина виросла у Луцьку, в Криму, каже, прожила п'ять років. Після анексії півострова майже рік залишалась там. З чоловіком протягом цього часу готувалися до переїзду. З роботи, розповідає, їй довелося звільнитися.



"Телебачення на той момент не підтримало проукраїнську позицію, воно підтримало позицію окупаційну До нас на ефір почали приводити якихось людей незрозумілих - «казаків», «самаабарону». І ти розумієш, що все дуже серйозно. Вони переводили все на російське законодавство і коли почали переводити, я сказала: ні, дякую, ніяких в трудовій книжці російських штампів. Для мене стало очевидним, що звідси треба їхати. І я в один вечір прийшла додому з роботи, знову ж, надивившись на це все, я сказала своєму, тоді ще не чоловіку, не знаю, як ти, але я розумію, що тут нічого доброго не буде. Відчувати, що ти нічого не можеш написати в Фейсбуці, ти не можеш говорити, взагалі не розумієш, з ким тобі про що говорити", - пригадує дівчина Ірина Новосад.



Нині Ірина працює в Луцьку у будівельній компанії, її чоловік – на одному з підприємств. Каже, є родичі та багато друзів, які залишились в окупованому Криму. Частина – виїхала.



"В багатьох сім’ях це була драма, тому що одна частина хотіла виїхати, інша – залишитися. В мене було кілька таких знайомих, в яких так і відбулося. Хтось не міг виїхати, бо в нього батьки старі, вони не хотіли їхати, або вони лежачі, за ними треба доглядати і це – справді драма. Якщо ти приймаєш їхній стиль життя, тип мислення, ти готовий підкорятися цим всім законам, які є дуже жорстокі в плані свободи. Якщо ти готовий підкорятися – ти будеш там жити", - розповіла лучанка.



Про повернення до Криму сім’я Ірини не думає. Принаймні, каже дівчина, доти, доки туди не повернеться українська влада.







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