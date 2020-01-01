Дітей врятувати було неможливо, тому що будівля була охоплена полум'ям повністю, – рятувальник про пожежу у Ковельському районі





Близько першої ночі, коли почало горіти, 6-річний Максим та 2-річна Злата були в хаті самі, розповів їхній дядько Василь Голубко Суспільному.



23-річна мама діток в цей час була у сусідів, приглядати за ними залишила 14-річну сестру. Дівчина пішла з хати й залишила малих. Коли повернулася – побачила, що горить уся хата.



Як розповів керівник Ковельського міськрайонного відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Войтанік, коли приїхали пожежні – було вже надто пізно.



“Катя прибігла, сказала, що хата горить – я зразу побіг з хлопцями. Хлопці ще пробували залізти в хату. Пожежна приїхала спочатку Білашівська, потім Ковельська, але нічого не могли зробити. Я бачиа, коли Максима, Злату підіймали – там були одні кості. Це дуже погана ситуація сталася”, - розповів дядько загиблих дітей Василь Голубко.



“Подзвонила сусідка, що Янина хата горить – то зірвалися в другій години ночі і побігли, але ж там вже не було реально що все, одне полум’я було. Вже скільки тут вона, ніколи не бачила, щоб вона пила. Діти завжди були охайні, хороші, вона їм все купувала", - розказала сусідка Альбіна Нікітіч.



“Дітей врятувати було неможливо, тому що полум’я було і з вікон, і повністю охоплена покрівля. Причини виникнення пожежі розглядається декілька версій, одна із основних – це порушення конструкції димаря печі, так як в цій конструкції експрлуатувалася і піч для приготування їжі, і груба для опалення приміщень”, - зазначив керівник Ковельського міськрайонного відділу ДСНС Володимир Войтанік.



Поліція з’ясовує обставини пожежі, розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль. З його слів, встановили, що матір вночі на декілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду, пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.



“Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за двома кримінальними статтями. За статтею 166-ю та 270-ю ККУ. Мова йде про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, а також порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Наразі встановлюються всі обставини трагедії", - розповів Віктор Гомоль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Білашів Ковельського району у пожежі загинули двоє дітей.Близько першої ночі, коли почало горіти, 6-річний Максим та 2-річна Злата були в хаті самі, розповів їхній дядько23-річна мама діток в цей час була у сусідів, приглядати за ними залишила 14-річну сестру. Дівчина пішла з хати й залишила малих. Коли повернулася – побачила, що горить уся хата.Як розповів керівник Ковельського міськрайонного відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій, коли приїхали пожежні – було вже надто пізно.“Катя прибігла, сказала, що хата горить – я зразу побіг з хлопцями. Хлопці ще пробували залізти в хату. Пожежна приїхала спочатку Білашівська, потім Ковельська, але нічого не могли зробити. Я бачиа, коли Максима, Злату підіймали – там були одні кості. Це дуже погана ситуація сталася”, - розповів дядько загиблих дітей Василь Голубко.“Подзвонила сусідка, що Янина хата горить – то зірвалися в другій години ночі і побігли, але ж там вже не було реально що все, одне полум’я було. Вже скільки тут вона, ніколи не бачила, щоб вона пила. Діти завжди були охайні, хороші, вона їм все купувала", - розказала сусідка“Дітей врятувати було неможливо, тому що полум’я було і з вікон, і повністю охоплена покрівля. Причини виникнення пожежі розглядається декілька версій, одна із основних – це порушення конструкції димаря печі, так як в цій конструкції експрлуатувалася і піч для приготування їжі, і груба для опалення приміщень”, - зазначив керівник Ковельського міськрайонного відділу ДСНС Володимир Войтанік.Поліція з’ясовує обставини пожежі, розповів речник Нацполіції областіЗ його слів, встановили, що матір вночі на декілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду, пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.“Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за двома кримінальними статтями. За статтею 166-ю та 270-ю ККУ. Мова йде про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, а також порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Наразі встановлюються всі обставини трагедії", - розповів Віктор Гомоль.

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