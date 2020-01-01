Дітей врятувати було неможливо, тому що будівля була охоплена полум'ям повністю, – рятувальник про пожежу у Ковельському районі
Сьогодні, 15:35
В селі Білашів Ковельського району у пожежі загинули двоє дітей.
Близько першої ночі, коли почало горіти, 6-річний Максим та 2-річна Злата були в хаті самі, розповів їхній дядько Василь Голубко Суспільному.
23-річна мама діток в цей час була у сусідів, приглядати за ними залишила 14-річну сестру. Дівчина пішла з хати й залишила малих. Коли повернулася – побачила, що горить уся хата.
Як розповів керівник Ковельського міськрайонного відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Войтанік, коли приїхали пожежні – було вже надто пізно.
“Катя прибігла, сказала, що хата горить – я зразу побіг з хлопцями. Хлопці ще пробували залізти в хату. Пожежна приїхала спочатку Білашівська, потім Ковельська, але нічого не могли зробити. Я бачиа, коли Максима, Злату підіймали – там були одні кості. Це дуже погана ситуація сталася”, - розповів дядько загиблих дітей Василь Голубко.
“Подзвонила сусідка, що Янина хата горить – то зірвалися в другій години ночі і побігли, але ж там вже не було реально що все, одне полум’я було. Вже скільки тут вона, ніколи не бачила, щоб вона пила. Діти завжди були охайні, хороші, вона їм все купувала", - розказала сусідка Альбіна Нікітіч.
“Дітей врятувати було неможливо, тому що полум’я було і з вікон, і повністю охоплена покрівля. Причини виникнення пожежі розглядається декілька версій, одна із основних – це порушення конструкції димаря печі, так як в цій конструкції експрлуатувалася і піч для приготування їжі, і груба для опалення приміщень”, - зазначив керівник Ковельського міськрайонного відділу ДСНС Володимир Войтанік.
Поліція з’ясовує обставини пожежі, розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль. З його слів, встановили, що матір вночі на декілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду, пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.
“Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за двома кримінальними статтями. За статтею 166-ю та 270-ю ККУ. Мова йде про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, а також порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Наразі встановлюються всі обставини трагедії", - розповів Віктор Гомоль.
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Близько першої ночі, коли почало горіти, 6-річний Максим та 2-річна Злата були в хаті самі, розповів їхній дядько Василь Голубко Суспільному.
23-річна мама діток в цей час була у сусідів, приглядати за ними залишила 14-річну сестру. Дівчина пішла з хати й залишила малих. Коли повернулася – побачила, що горить уся хата.
Як розповів керівник Ковельського міськрайонного відділу Держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Войтанік, коли приїхали пожежні – було вже надто пізно.
“Катя прибігла, сказала, що хата горить – я зразу побіг з хлопцями. Хлопці ще пробували залізти в хату. Пожежна приїхала спочатку Білашівська, потім Ковельська, але нічого не могли зробити. Я бачиа, коли Максима, Злату підіймали – там були одні кості. Це дуже погана ситуація сталася”, - розповів дядько загиблих дітей Василь Голубко.
“Подзвонила сусідка, що Янина хата горить – то зірвалися в другій години ночі і побігли, але ж там вже не було реально що все, одне полум’я було. Вже скільки тут вона, ніколи не бачила, щоб вона пила. Діти завжди були охайні, хороші, вона їм все купувала", - розказала сусідка Альбіна Нікітіч.
“Дітей врятувати було неможливо, тому що полум’я було і з вікон, і повністю охоплена покрівля. Причини виникнення пожежі розглядається декілька версій, одна із основних – це порушення конструкції димаря печі, так як в цій конструкції експрлуатувалася і піч для приготування їжі, і груба для опалення приміщень”, - зазначив керівник Ковельського міськрайонного відділу ДСНС Володимир Войтанік.
Поліція з’ясовує обставини пожежі, розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль. З його слів, встановили, що матір вночі на декілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду, пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.
“Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за двома кримінальними статтями. За статтею 166-ю та 270-ю ККУ. Мова йде про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, а також порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Наразі встановлюються всі обставини трагедії", - розповів Віктор Гомоль.
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