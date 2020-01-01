Знайшли дівчину-підлітка з Волині

Подкіну Ольгу Валеріївну.



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Дівчину поліцейські знайшли в одному із сіл Ківерцівського району. Протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було, її життю та здоров’ю загрози не має.



Нагадаємо, дівчина вчора, 26 лютого, близько 17 години





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