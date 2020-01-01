Знайшли дівчину-підлітка з Волині
Сьогодні, 19:55
Знайшли 16-річну жительку села Горянівка Ківерцівського району Подкіну Ольгу Валеріївну.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Дівчину поліцейські знайшли в одному із сіл Ківерцівського району. Протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було, її життю та здоров’ю загрози не має.
Нагадаємо, дівчина вчора, 26 лютого, близько 17 години самовільно залишила навчальний заклад, що в селі Липляни Ківерцівського району та її місцезнаходження було невідоме.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Дівчину поліцейські знайшли в одному із сіл Ківерцівського району. Протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було, її життю та здоров’ю загрози не має.
Нагадаємо, дівчина вчора, 26 лютого, близько 17 години самовільно залишила навчальний заклад, що в селі Липляни Ківерцівського району та її місцезнаходження було невідоме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Блядюга
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