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Знайшли дівчину-підлітка з Волині

Знайшли дівчину-підлітка з Волині
Знайшли 16-річну жительку села Горянівка Ківерцівського району Подкіну Ольгу Валеріївну.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Дівчину поліцейські знайшли в одному із сіл Ківерцівського району. Протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було, її життю та здоров’ю загрози не має.

Нагадаємо, дівчина вчора, 26 лютого, близько 17 години самовільно залишила навчальний заклад, що в селі Липляни Ківерцівського району та її місцезнаходження було невідоме.


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Теги: Луцьк, розшук, дівчина
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