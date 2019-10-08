Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений
Сьогодні, 10:01
На автодорозі "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" між населеними пунктами Козин та Трилісці розпочалися ремонтні роботи. У звязку з цим проїзд транспорту буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Волинян просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Волинян просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як волинянин з дипломом юриста став перукарем
Сьогодні, 10:16
Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений
Сьогодні, 10:01
У Луцьку побільшало інспекторів з паркування
Сьогодні, 09:43
Медіа