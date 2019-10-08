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Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений

Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений
На автодорозі "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" між населеними пунктами Козин та Трилісці розпочалися ремонтні роботи. У звязку з цим проїзд транспорту буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у facebook.

Волинян просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.

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Теги: ремонт, дорога, Волинь
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