Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений

На автодорозі "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече" між населеними пунктами Козин та Трилісці розпочалися ремонтні роботи. У звязку з цим проїзд транспорту буде частково обмежений і здійснюватиметься в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у facebook.Волинян просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають у місцях проведення дорожніх робіт, та закликають дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути максимально уважними та обережними.