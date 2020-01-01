У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень





Про це на сесії Нововолинської міської ради 27-го лютого розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський. Із міського бюджету на встановлення камер виділили 500 тисяч гривень, - пише



Наразі в Нововолинську функціонує близько 70-ти камер відеонагляду. Планується облаштування по місту загалом їх 128.



“Якщо порівняти якість з іншими містами, в яких доводилося працювати, система відеоспостереження є набагато кращою в Нововолинську. У нас працюють вже 4 розумні камери. Розбійні напади, грабежі та ряд інших злочинів вдалося розкрили саме з допомогою камер”, – зазначив Бучинський.



На засіданні сесії до депутатів звернувся керівник Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександр Бабенков з проханням зобов’язувати встановлювати відеонагляд підприємців.



“Просив би у разі виділення земельних ділянок підприємцям, ставити вимогу, прописувати в рішенні, зобов’язувати встановлювати камери, які б виходили на дороги, які вони обслуговують. Дві камери для підприємця не є проблема, але вони допомагають розкривати злочини і навіть для себе це дуже добре”, – сказав прокурор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До 1-го червня у Нововолинську мають облаштувати ще 10 камер відеоспостереження.Про це на сесії Нововолинської міської ради 27-го лютого розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції. Із міського бюджету на встановлення камер виділили 500 тисяч гривень, - пише Буг Наразі в Нововолинську функціонує близько 70-ти камер відеонагляду. Планується облаштування по місту загалом їх 128.“Якщо порівняти якість з іншими містами, в яких доводилося працювати, система відеоспостереження є набагато кращою в Нововолинську. У нас працюють вже 4 розумні камери. Розбійні напади, грабежі та ряд інших злочинів вдалося розкрили саме з допомогою камер”, – зазначив Бучинський.На засіданні сесії до депутатів звернувся керівник Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександр Бабенков з проханням зобов’язувати встановлювати відеонагляд підприємців.“Просив би у разі виділення земельних ділянок підприємцям, ставити вимогу, прописувати в рішенні, зобов’язувати встановлювати камери, які б виходили на дороги, які вони обслуговують. Дві камери для підприємця не є проблема, але вони допомагають розкривати злочини і навіть для себе це дуже добре”, – сказав прокурор.

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