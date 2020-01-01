вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень

У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень
До 1-го червня у Нововолинську мають облаштувати ще 10 камер відеоспостереження.

Про це на сесії Нововолинської міської ради 27-го лютого розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський. Із міського бюджету на встановлення камер виділили 500 тисяч гривень, - пише Буг.

Наразі в Нововолинську функціонує близько 70-ти камер відеонагляду. Планується облаштування по місту загалом їх 128.

“Якщо порівняти якість з іншими містами, в яких доводилося працювати, система відеоспостереження є набагато кращою в Нововолинську. У нас працюють вже 4 розумні камери. Розбійні напади, грабежі та ряд інших злочинів вдалося розкрили саме з допомогою камер”, – зазначив Бучинський.

На засіданні сесії до депутатів звернувся керівник Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександр Бабенков з проханням зобов’язувати встановлювати відеонагляд підприємців.

“Просив би у разі виділення земельних ділянок підприємцям, ставити вимогу, прописувати в рішенні, зобов’язувати встановлювати камери, які б виходили на дороги, які вони обслуговують. Дві камери для підприємця не є проблема, але вони допомагають розкривати злочини і навіть для себе це дуже добре”, – сказав прокурор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, камери, купівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
Сьогодні, 21:47
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень
Сьогодні, 20:40
Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Як у Нововолинську потрапити до лікаря через онлайн-запис Як у Нововолинську потрапити до лікаря через онлайн-запис
Сьогодні, 06:12
У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів У Нововолинській міськраді депутати відтепер голосують за допомогою планшетів
27 лютий, 13:55
У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО У Нововолинську – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
26 лютий, 17:35
Волинянин хотів купити трактор, а його ошукали на 24 тисячі Волинянин хотів купити трактор, а його ошукали на 24 тисячі
26 лютий, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:48
 1
У Луцьку пропонують безкоштовно «роздавати» Wi-Fi
Сьогодні, 21:47
 0
У Луцьку сталася аварія за участі трьох автівок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
 0
У місті на Волині закуплять вуличні відеокамери на півмільйона гривень
Сьогодні, 20:40
 0
Хірург з Волині Валіхновський розповів про можливі ускладнення після відвідин косметолога
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8