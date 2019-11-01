Лучанин у підвалі будинку організував цех з виготовлення алкосурогату
Сьогодні, 11:27
У Луцьку викрили виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Податківці з’ясували, що житель міста Луцька організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв за участі своїх близьких родичів, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Цех облаштували у підвальному приміщенні житлового будинку, де виготовляли горілчані напої під виглядом відомих торгових брендів з сировини невідомого походження. Готову підробку лучанин реалізовував за адресою свого проживання в Луцьку.
Відтак, правоохоронцями вилучили понад 100 літрів рідини з характерним запахом спирту та 300 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також готівкові кошти в сумі 1000 доларів, отриманих від такої незаконної діяльності.
Крім того, вилучили обладнання для виготовлення фальсифікату, порожню тару, корки, спиртометри, шланги, лійки. Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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Податківці з’ясували, що житель міста Луцька організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв за участі своїх близьких родичів, - інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Цех облаштували у підвальному приміщенні житлового будинку, де виготовляли горілчані напої під виглядом відомих торгових брендів з сировини невідомого походження. Готову підробку лучанин реалізовував за адресою свого проживання в Луцьку.
Відтак, правоохоронцями вилучили понад 100 літрів рідини з характерним запахом спирту та 300 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також готівкові кошти в сумі 1000 доларів, отриманих від такої незаконної діяльності.
Крім того, вилучили обладнання для виготовлення фальсифікату, порожню тару, корки, спиртометри, шланги, лійки. Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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