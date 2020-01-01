Волинські прокурори складатимуть іспити
Сьогодні, 17:22
На Волині розпочинається атестація регіональних прокуратур. Бажання пройти атестацію та приєднатися до нової прокуратури виявили 88 працівників відомства. Вони візьмуть участь у першому етапі атестації.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Загалом процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди із кадровою комісією.
Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, згідно з графіком, затвердженим Офісом Генерального прокурора.
Після успішного проходження прокурорами перших двох етапів атестації їх допустять до проходження третього етапу - співбесіди.
Зазначають, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Загалом процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди із кадровою комісією.
Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, згідно з графіком, затвердженим Офісом Генерального прокурора.
Після успішного проходження прокурорами перших двох етапів атестації їх допустять до проходження третього етапу - співбесіди.
Зазначають, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.
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