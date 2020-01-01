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Волинські прокурори складатимуть іспити

Волинські прокурори складатимуть іспити
На Волині розпочинається атестація регіональних прокуратур. Бажання пройти атестацію та приєднатися до нової прокуратури виявили 88 працівників відомства. Вони візьмуть участь у першому етапі атестації.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Загалом процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди із кадровою комісією.

Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, згідно з графіком, затвердженим Офісом Генерального прокурора.

Після успішного проходження прокурорами перших двох етапів атестації їх допустять до проходження третього етапу - співбесіди.

Зазначають, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

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Теги: прокурори, Волинь, атестація
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