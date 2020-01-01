Волинські прокурори складатимуть іспити





Про це



Загалом процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди із кадровою комісією.



Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, згідно з графіком, затвердженим Офісом Генерального прокурора.



Після успішного проходження прокурорами перших двох етапів атестації їх допустять до проходження третього етапу - співбесіди.



Зазначають, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочинається атестація регіональних прокуратур. Бажання пройти атестацію та приєднатися до нової прокуратури виявили 88 працівників відомства. Вони візьмуть участь у першому етапі атестації.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Загалом процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди із кадровою комісією.Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, згідно з графіком, затвердженим Офісом Генерального прокурора.Після успішного проходження прокурорами перших двох етапів атестації їх допустять до проходження третього етапу - співбесіди.Зазначають, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

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