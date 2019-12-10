Волинські прикордонники зі стріляниною зупиняли контрабандистів





Це сталося у п`ятницю, 28 лютого, - йдеться у повідомленні на сторінці Любомльського відділі поліції у фейсбуці.



Працівники прикордонної служби повідомили в поліцію, що під час патрулювання по охороні державного кордону в прикордонній зоні за лінією інженерних споруд виявили трьох осіб, які незаконно перебували в прикордонній зоні і, побачивши прикордонників, здійснили останнім злісну непокору та почали втікати.



"З метою затримання даних осіб працівником прикордонної служби було здійснено три попереджувальні постріли вгору. Після чого одна особа з місця подіїї втекла, а двох жителів Любомльського району було затримано та доставлено на заставу "Новогрузьке" для скаладання адміністативних протоколів за ч.2.ст.185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст.202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду)", - йдеться у дописі.



Для з'ясування всіх обставин на місце події виізджали слідчо - оперативна група та група реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



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Згодом за оперативною інформацією прикордонникам вдалося з’ясувати, що затримані причетні до контрабанди сигарет. Торік було зафіксовано п’ять схожих провокацій мешканців Гущі.

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