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У Луцьку четверо невідомих побили чоловіка і хотіли викрасти у нього автівку

У Луцьку четверо невідомих побили чоловіка і хотіли викрасти у нього автівку
На Волині патрульні розкрили грабіж і крадіжку.

Так, до поліції 29 лютого близько 20-ї години вечора звернувся чоловік. Заявник розповів, що на вулиці Рівненській, у Луцьку, невідомі особи побили його, хотіли викрасти автомобіль та забрали гроші й втекли в невідомому напрямку, - пише патрульна поліція Волинської області.

Правоохоронці виявили на вулиці Окружній трьох чоловіків, які підходили по опису, та затримали їх. Ті вказали і на четвертого спільника, який перебував з ними. Усіх доставили у відділ поліції, де передали слідчому.

Того ж дня інспектори розкрили крадіжку у Ковелі. Близько 14 години заявник повідомила, що троє невідомих осіб викрали з магазину кросівки вартістю орієнтовно півтори тисячі гривень та втекли, сівши в маршрутне таксі.

Патрульні зупинили транспортний засіб, який підходив по опису, і виявили всередині трьох чоловіків. Їх упізнав заявник. Далі працювала слідчо-оперативна група.

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Теги: грабіж, Луцьк
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