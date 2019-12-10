У Луцьку четверо невідомих побили чоловіка і хотіли викрасти у нього автівку
Сьогодні, 10:07
На Волині патрульні розкрили грабіж і крадіжку.
Так, до поліції 29 лютого близько 20-ї години вечора звернувся чоловік. Заявник розповів, що на вулиці Рівненській, у Луцьку, невідомі особи побили його, хотіли викрасти автомобіль та забрали гроші й втекли в невідомому напрямку, - пише патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці виявили на вулиці Окружній трьох чоловіків, які підходили по опису, та затримали їх. Ті вказали і на четвертого спільника, який перебував з ними. Усіх доставили у відділ поліції, де передали слідчому.
Того ж дня інспектори розкрили крадіжку у Ковелі. Близько 14 години заявник повідомила, що троє невідомих осіб викрали з магазину кросівки вартістю орієнтовно півтори тисячі гривень та втекли, сівши в маршрутне таксі.
Патрульні зупинили транспортний засіб, який підходив по опису, і виявили всередині трьох чоловіків. Їх упізнав заявник. Далі працювала слідчо-оперативна група.
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Так, до поліції 29 лютого близько 20-ї години вечора звернувся чоловік. Заявник розповів, що на вулиці Рівненській, у Луцьку, невідомі особи побили його, хотіли викрасти автомобіль та забрали гроші й втекли в невідомому напрямку, - пише патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці виявили на вулиці Окружній трьох чоловіків, які підходили по опису, та затримали їх. Ті вказали і на четвертого спільника, який перебував з ними. Усіх доставили у відділ поліції, де передали слідчому.
Того ж дня інспектори розкрили крадіжку у Ковелі. Близько 14 години заявник повідомила, що троє невідомих осіб викрали з магазину кросівки вартістю орієнтовно півтори тисячі гривень та втекли, сівши в маршрутне таксі.
Патрульні зупинили транспортний засіб, який підходив по опису, і виявили всередині трьох чоловіків. Їх упізнав заявник. Далі працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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