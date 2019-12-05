Потрібно навчитися ставитися до свого помешкання, як до власності, – депутатка Алла Надточій
Сьогодні, 10:38
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій переконана, що лучани мають усвідомити, що власниками багатоквартирних будинків є самі мешканці, тож саме вони й мають дбати про своє помешкання, а не ЖКГ (управлінські компанії).
Про це вона сказала 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.
Зі слів депутатки Луцькради, вступив у дію закон про ЖКГ, в якому вказано те, що люди мають визначитися, як вони хочуть у подальшому обслуговувати свої багатоквартирні будинки – створювати ОСББ, звертатися до управлінських компаній чи між собою домовляться кілька людей і в такому форматі дбатимуть про обслуговування будинків.
«Ми вже бачимо, що сьогодні ця реформа діє і по газу, водопостачанні. Знаємо, що будуть перераховані послуги на гарячу воду і опалення. Оскільки в Луцьку є індивідуальні теплові пункти, загальне подання тепла і нагрівання води, є індивідуальне опалення у нових багатоквартирних будинках, і на це все не може бути єдиний тариф. Отож настала активна фаза реформи, коли ми повинні чітко розібратися з тарифами і чому вони змінюються», – озвучила Алла Надточій.
З її слів, раніше від мешканців було чимало нарікань на ЖЕКи.
«Але коли берешся до тарифу, то бачиш в ньому багато податків, заробітні плати, і залишається невелика сума, на що ЖЕКи і не можуть розраховувати. Ремонтувати дах вже за кошти з утримання будинку точно ЖЕК не зможе», – зауважила депутатка Луцькради.
Окрім цього додала, що нині кожен будинок має індивідуальний тариф по утриманню.
«ОСББ знає, скільки їм загалом потрібно палатити на будинок і вони собі встановлюють цей тариф. А у випадку із управлінськими компаніями, то вона взяла на себе відповідальність, прорахувавши тариф на послугу, яку вона надає і скільки території обслуговує – обрізка дерев, косіння газонів та ін. Ось тому й виходить, що в когось збереглося 3 гривні, а комусь треба платити 7-8 гривень», – пояснила депутатка.
До того ж різниця у тарифах існує через те, що управлінські компанії сплачують податки на працівників, чого не роблять ОСББ.
З її слів, нині в Луцьку відбувся перший тур конкурсу, в якому три ЖЕКи (№2,3 і 7) переформатувалися в управлінські компанії. Невдовзі має відбутися другий тур, в якому ЖЕКи №8, 11 та М.Ж.К. також мають прийти на цей процес.
Насамкінець Алла Надточій зауважила, що потрібно, аби лучани розуміли, що кожен будинок, квадратний метр у ньому – це співвласність кожного із мешканців і мають за нього відповідати усі разом.
«Це як приватний будинок, де є прибудинкова територія і господар не звертається до управлінських компаній, щоб вони прийшли і прибрали чи відремонтували щось. Потрібно навчитися відноситися до свого помешкання як до власності. До того ж, кожне покращення, утримання чи ремонт – це все не лише здорожує квадратні метри, а й покращує перебування у власному помешканні», – підсумувала Алла Надточій.
Варто додати, що команда «СВІДОМИХ» проводить зустрічі із лучанами, на яких розповідає про тонкощі реформи ЖКГ. Такі зустрічі будуть відбуватися і надалі по мірі зголошення ініціативних груп мешканців в офісі Громадянського Руху, який знаходиться в рекреаційні зоні «Сіті Парк» (проспект Волі, 49а).
Зауважимо, учасниками круглого столу були Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», Олена Скаршевська – жителька Луцька, Тарас Заремба – голова ОСББ «Саперів 10», Зоя Назаренко – голова ОСББ «Гулака Артемовського, 15а» та інші небайдужі лучани.
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Про це вона сказала 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.
Зі слів депутатки Луцькради, вступив у дію закон про ЖКГ, в якому вказано те, що люди мають визначитися, як вони хочуть у подальшому обслуговувати свої багатоквартирні будинки – створювати ОСББ, звертатися до управлінських компаній чи між собою домовляться кілька людей і в такому форматі дбатимуть про обслуговування будинків.
«Ми вже бачимо, що сьогодні ця реформа діє і по газу, водопостачанні. Знаємо, що будуть перераховані послуги на гарячу воду і опалення. Оскільки в Луцьку є індивідуальні теплові пункти, загальне подання тепла і нагрівання води, є індивідуальне опалення у нових багатоквартирних будинках, і на це все не може бути єдиний тариф. Отож настала активна фаза реформи, коли ми повинні чітко розібратися з тарифами і чому вони змінюються», – озвучила Алла Надточій.
З її слів, раніше від мешканців було чимало нарікань на ЖЕКи.
«Але коли берешся до тарифу, то бачиш в ньому багато податків, заробітні плати, і залишається невелика сума, на що ЖЕКи і не можуть розраховувати. Ремонтувати дах вже за кошти з утримання будинку точно ЖЕК не зможе», – зауважила депутатка Луцькради.
Окрім цього додала, що нині кожен будинок має індивідуальний тариф по утриманню.
«ОСББ знає, скільки їм загалом потрібно палатити на будинок і вони собі встановлюють цей тариф. А у випадку із управлінськими компаніями, то вона взяла на себе відповідальність, прорахувавши тариф на послугу, яку вона надає і скільки території обслуговує – обрізка дерев, косіння газонів та ін. Ось тому й виходить, що в когось збереглося 3 гривні, а комусь треба платити 7-8 гривень», – пояснила депутатка.
До того ж різниця у тарифах існує через те, що управлінські компанії сплачують податки на працівників, чого не роблять ОСББ.
З її слів, нині в Луцьку відбувся перший тур конкурсу, в якому три ЖЕКи (№2,3 і 7) переформатувалися в управлінські компанії. Невдовзі має відбутися другий тур, в якому ЖЕКи №8, 11 та М.Ж.К. також мають прийти на цей процес.
Насамкінець Алла Надточій зауважила, що потрібно, аби лучани розуміли, що кожен будинок, квадратний метр у ньому – це співвласність кожного із мешканців і мають за нього відповідати усі разом.
«Це як приватний будинок, де є прибудинкова територія і господар не звертається до управлінських компаній, щоб вони прийшли і прибрали чи відремонтували щось. Потрібно навчитися відноситися до свого помешкання як до власності. До того ж, кожне покращення, утримання чи ремонт – це все не лише здорожує квадратні метри, а й покращує перебування у власному помешканні», – підсумувала Алла Надточій.
Варто додати, що команда «СВІДОМИХ» проводить зустрічі із лучанами, на яких розповідає про тонкощі реформи ЖКГ. Такі зустрічі будуть відбуватися і надалі по мірі зголошення ініціативних груп мешканців в офісі Громадянського Руху, який знаходиться в рекреаційні зоні «Сіті Парк» (проспект Волі, 49а).
Зауважимо, учасниками круглого столу були Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», Олена Скаршевська – жителька Луцька, Тарас Заремба – голова ОСББ «Саперів 10», Зоя Назаренко – голова ОСББ «Гулака Артемовського, 15а» та інші небайдужі лучани.
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