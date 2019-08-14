У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
Сьогодні, 12:33
У селі Мишів Володимир-Волинського району у Свято-Миколаївському храмі 1 березня літургію очолив єпископ Матфей.
До слова, це - перше архієрейське богослужіння громади у юрисдикції Православної церкви України, - йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
На території храму владику Матфея зустріли віряни та діти, які привітали архіпастиря віршованими словами й піднесли хліб-сіль. За літургією також співслужили: секретар єпархії прот. Юрій Зінчук, благочинний, настоятель храму прот. Василь Мавдрик та духовенство Володимир-Волинського, Оваднівського і Ковельського благочиннь.
Під час богослужіння владика звершив дияконську хіротонію над ставлеником Олегом Лонюком.
Після літургії архієрей звернувся до присутніх з проповіддю, у якій подякував парафіянам за стійкість у відстоюванні єдиної помісної Православної церкви України, а також наголосив, що стаючи на дорогу святого Великого посту, потрібно дбати про чистоту своєї душі. Далі відбувся подячний молебень та хресний хід навколо храму.
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До слова, це - перше архієрейське богослужіння громади у юрисдикції Православної церкви України, - йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
На території храму владику Матфея зустріли віряни та діти, які привітали архіпастиря віршованими словами й піднесли хліб-сіль. За літургією також співслужили: секретар єпархії прот. Юрій Зінчук, благочинний, настоятель храму прот. Василь Мавдрик та духовенство Володимир-Волинського, Оваднівського і Ковельського благочиннь.
Під час богослужіння владика звершив дияконську хіротонію над ставлеником Олегом Лонюком.
Після літургії архієрей звернувся до присутніх з проповіддю, у якій подякував парафіянам за стійкість у відстоюванні єдиної помісної Православної церкви України, а також наголосив, що стаючи на дорогу святого Великого посту, потрібно дбати про чистоту своєї душі. Далі відбувся подячний молебень та хресний хід навколо храму.
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