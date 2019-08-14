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У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО

У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі Мишів Володимир-Волинського району у Свято-Миколаївському храмі 1 березня літургію очолив єпископ Матфей.

До слова, це - перше архієрейське богослужіння громади у юрисдикції Православної церкви України, - йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

На території храму владику Матфея зустріли віряни та діти, які привітали архіпастиря віршованими словами й піднесли хліб-сіль. За літургією також співслужили: секретар єпархії прот. Юрій Зінчук, благочинний, настоятель храму прот. Василь Мавдрик та духовенство Володимир-Волинського, Оваднівського і Ковельського благочиннь.

Під час богослужіння владика звершив дияконську хіротонію над ставлеником Олегом Лонюком.

Після літургії архієрей звернувся до присутніх з проповіддю, у якій подякував парафіянам за стійкість у відстоюванні єдиної помісної Православної церкви України, а також наголосив, що стаючи на дорогу святого Великого посту, потрібно дбати про чистоту своєї душі. Далі відбувся подячний молебень та хресний хід навколо храму.
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО
У селі на Волині, де віряни «воювали» за храм, священники ПЦУ провели першу літургію. ФОТО

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Теги: храм, Мишів, ПЦУ
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