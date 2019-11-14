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На Волині кіберполіція викрила хлопця, який оформлював онлайн-кредити на чуже ім'я

На Волині кіберполіція викрила хлопця, який оформлював онлайн-кредити на чуже ім'я
Працівники кіберполіції у Волинській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Луцької міської прокуратури викрили 25-річного чоловіка у шахрайстві.

Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Кіберполіція встановила, що шахрайська схема виглядала так: фігурант підсідав до компаній у закладах відпочинку, знайомився та відпочивав із ними. Потім просив у одного з учасників компанії телефон нібито для здійснення дзвінка. Замість цього у мобільному додатку онлайн-банкінгу за допомогою функції відновлення паролю він змінював фінансовий номер потерпілих на власний. Після чого отримував смс-повідомлення від банку вже на свій номер. Таким чином зловмисник отримував доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих.

Надалі фігурант, володіючи конфіденційними даними власників цих облікових записів, оформлював онлайн-кредити від різних установ.

У помешканні фігуранта кіберполіція провела обшук. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та «чорнові» записи.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

На Волині кіберполіція викрила хлопця, який оформлював онлайн-кредити на чуже ім'я

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Теги: Волинь, шахрайська схема, хлопець, онлайн-банкінг
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