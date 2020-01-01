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У Львові від ускладнень грипу помер молодий чоловік

У Львові від ускладнень грипу помер молодий чоловік
У Львові через ускладнення від грипу помер тридцятирічний чоловік.

Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, - передає УНН.

"Чоловік захворів 17 лютого, а до лікарів звернувся аж 21 лютого. У нього була важка пневмонія. 21 лютого він помер. У пацієнта був грип типу А", - повідомив Олег Когут.

Від початку епідсезону на Львівщині чотири людини померли від ускладнень, викликаних грипом.

Нагадаємо, станом на 26 лютого в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померло 48 людей.

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Теги: грип, смерть, Львів
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