У Львові від ускладнень грипу помер молодий чоловік
Сьогодні, 15:36
У Львові через ускладнення від грипу помер тридцятирічний чоловік.
Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, - передає УНН.
"Чоловік захворів 17 лютого, а до лікарів звернувся аж 21 лютого. У нього була важка пневмонія. 21 лютого він помер. У пацієнта був грип типу А", - повідомив Олег Когут.
Від початку епідсезону на Львівщині чотири людини померли від ускладнень, викликаних грипом.
Нагадаємо, станом на 26 лютого в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померло 48 людей.
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Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, - передає УНН.
"Чоловік захворів 17 лютого, а до лікарів звернувся аж 21 лютого. У нього була важка пневмонія. 21 лютого він помер. У пацієнта був грип типу А", - повідомив Олег Когут.
Від початку епідсезону на Львівщині чотири людини померли від ускладнень, викликаних грипом.
Нагадаємо, станом на 26 лютого в Україні з початку епідемічного сезону від грипу померло 48 людей.
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