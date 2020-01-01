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Лучани просять облаштувати острівці безпеки на вулиці Конякіна

Лучани просять облаштувати острівці безпеки на вулиці Конякіна
Задля безпеки громадян у Луцьку на вулиці Конякіна просять облаштувати біля пішохідних переходів острівки безпеки.

Відповідну петицію подав Андрій Балицький. Її можна підписати за посиланням, - пише ІА Волинські новини.

Лучанин звернув увагу, що острівці безпеки допоможуть зменшити ризики для життя та здоров’я містян.

Він пропонує облаштувати на пішохідних переходах, розміщених уздовж вулиці, острівки безпеки із захисними спорудами та необхідним освітленням.

«У першу чергу облаштувати острівками безпеки потрібно три переходи в середині вулиці, оскільки вони найбільш небезпечні – це пряма дорога без перешкод, де часто транспортні засоби набирають високу швидкість», – вказує автор петиції.

Він додає, що біля переходу на вулиці Конякіна, 31 неодноразово трапляються аварії – часто через високу швидкість руху автомобілів люди змушені бігти по пішохідному переході, аби потрапити на інший бік вулиці. Також часто люди біжать до переходу, аби встигнути на громадський транспорт.

«Острівець як перешкода буде змушувати зменшувати швидкість водіїв і не наражати осіб дорослого віку та, що важливо, дітей на зайву небезпеку», – акцентує Андрій Балицький.

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Теги: конякіна, луцьк, безпека
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