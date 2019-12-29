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Від початку року аварійна служба «Волиньгазу» опрацювала майже 2 тисячі викликів

Від початку року аварійна служба «Волиньгазу» опрацювала майже 2 тисячі викликів
Лише від початку цього року аварійна служба 104 «Волиньгазу» відреагувала майже на 2 тис викликів від споживачів Волині.

В середньому за одну добу АДС отримує понад 30 викликів, – повідомляє Економічна правда.

Основною причиною звернень є витоки газу. За два місяці 2020 року аварійні бригади виявили та ліквідували близько 1400 витоків у будинках споживачів Волинської області та понад 470 – у Луцьку.

«Несправність газового обладнання, його самовільне встановлення і ремонт особами, котрі не мають на це права – основні причини, через які відбуваються витоки газу. Споживачі блакитного палива часто нехтують елементарними правилами безпеки, а це може призвести до фатальних наслідків. Окрім частих викликів про витоки газу, ще є виклики про пошкодження системи ГРМ та пожежі», - зазначає начальник АДС АТ «Волиньгаз» Валентин Киричук.

Бригади «104» постійно вдосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: беруть участь у змаганнях газових аварійних служб, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Адже саме від рівня професійної майстерності залежить швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу» в екстрених ситуаціях.

Аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу» працює 24 години на добу, сім днів на тиждень.

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Теги: Волиньгаз, витік газу, рятувальна служба
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