Волинянин «влетів» на чималу суму через п'яне водіння





За даними Ковельського відділу поліції, місцевий мешканець двічі протягом року притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані, пише



Останній раз поліцейські зупинили його п’яним 1 грудня 2019 року близько 15 години у Ковелі на вулиці Незалежності за кермом автомобіля Audi.



Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку він відмовився в присутності двох свідків повторно протягом року, чим своїми діями порушив п. 2.5 ПДР України, вчинивши тим самим адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 130 КУпАП.



В судове засідання по розгляду даної справи правопорушник не з’явився, а поштові відправлення з повісткою повернуто до суду. Втім, його провина повністю доведена матеріалами справи, в тому числі відеозаписом.



Суддя Ковельського міськрайонного суду ухвалив оштрафувати на 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років, стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За керування автомобілем у нетверезому стані двічі протягом року ковельчанина оштрафували на 40 тисяч гривень та позбавили водійських прав на 10 років.За даними Ковельського відділу поліції, місцевий мешканець двічі протягом року притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані, пише "Район. Ковель". Останній раз поліцейські зупинили його п’яним 1 грудня 2019 року близько 15 години у Ковелі на вулиці Незалежності за кермом автомобіля Audi.Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку він відмовився в присутності двох свідків повторно протягом року, чим своїми діями порушив п. 2.5 ПДР України, вчинивши тим самим адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 130 КУпАП.В судове засідання по розгляду даної справи правопорушник не з’явився, а поштові відправлення з повісткою повернуто до суду. Втім, його провина повністю доведена матеріалами справи, в тому числі відеозаписом.Суддя Ковельського міськрайонного суду ухвалив оштрафувати на 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років, стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

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