вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин «влетів» на чималу суму через п'яне водіння

Волинянин «влетів» на чималу суму через п'яне водіння
За керування автомобілем у нетверезому стані двічі протягом року ковельчанина оштрафували на 40 тисяч гривень та позбавили водійських прав на 10 років.

За даними Ковельського відділу поліції, місцевий мешканець двічі протягом року притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані, пише "Район. Ковель".

Останній раз поліцейські зупинили його п’яним 1 грудня 2019 року близько 15 години у Ковелі на вулиці Незалежності за кермом автомобіля Audi.

Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку він відмовився в присутності двох свідків повторно протягом року, чим своїми діями порушив п. 2.5 ПДР України, вчинивши тим самим адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 130 КУпАП.

В судове засідання по розгляду даної справи правопорушник не з’явився, а поштові відправлення з повісткою повернуто до суду. Втім, його провина повністю доведена матеріалами справи, в тому числі відеозаписом.

Суддя Ковельського міськрайонного суду ухвалив оштрафувати на 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років, стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, штраф, п'яне водіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа
Сьогодні, 19:20
Де на Волині не буде світла 5 березня
Сьогодні, 19:00
Волинянин «влетів» на чималу суму через п'яне водіння
Сьогодні, 18:45
Начальника волинського митного поста із спільником зловили на хабарі у 12 000 доларів. ФОТО
Сьогодні, 18:42
Верховна Рада обрала нового прем'єр-міністра України
Сьогодні, 18:27
Схожі новини
Волинянин «влетів» на 10 000 штрафу через п'яне водіння Волинянин «влетів» на 10 000 штрафу через п'яне водіння
24 січень, 20:42
На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу
26 грудень, 2019, 18:37
Їздив без ліцензії: на Волині оштрафували таксиста Їздив без ліцензії: на Волині оштрафували таксиста
10 квітень, 2019, 23:44
На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф
03 квітень, 2019, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 1
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
03 березень, 08:23
 1
Чоловіку української національності оголосили про підозру за катувавання співвітчизників у так званій «ДНР»
Сьогодні, 19:32
 0
Один з перших рукописів волинянина-мовознавця ХVII ст досі зберігають в бібліотеці Парижа
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині не буде світла 5 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8