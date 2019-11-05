Молодим вчителям додатково виплатять 21 тисячу гривень: хто отримає гроші





Як повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Міністерства освіти і науки, уряд ухвалив рішення спрямувати у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим вчителям, - пише



Таким чином, понад 73 тисячі педагогів зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 грн. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи у закладі освіти. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі. У МОН уточнили, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя.





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