Молодим вчителям додатково виплатять 21 тисячу гривень: хто отримає гроші
Сьогодні, 15:40
Молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 гривень.
Як повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Міністерства освіти і науки, уряд ухвалив рішення спрямувати у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим вчителям, - пише УНІАН.
Таким чином, понад 73 тисячі педагогів зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 грн. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи у закладі освіти. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі. У МОН уточнили, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя.
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Як повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Міністерства освіти і науки, уряд ухвалив рішення спрямувати у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим вчителям, - пише УНІАН.
Таким чином, понад 73 тисячі педагогів зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 грн. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи у закладі освіти. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі. У МОН уточнили, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя.
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