8 березня в ТРЦ «ПортCity»: куди піти та як відсвяткувати*

До свята весни розважальні заклади ТРЦ «ПортCity» підготували для дівчат та жінок особливі пропозиції для хорошого настрою та відпочинку.8 березня з 15.00 на першому поверсі «ПортCity» Свято весни розпочнеться із майстер-класу для дітей, під час якого виготовлятимуть подарунки для мам.Також для відвідувачів готуються покази нових колекцій «Весна-літо-2020» від модельного агентства MZM Models, музичний сюрприз та поради для жінок від стилістів та візажистів, як бути щодня красивими та доглядати за собою.6 березня відбудеться майстер-клас до Міжнародного дня жінок, під час якого маленькі відвідувачі дитячого розважального центру робитимуть подарунок для мами власними руками – квітчасту каблучку та святкову коробочку до неї. Початок о 17.00 та о 18.00. Запис на майстер-класи за телефоном (067)334 50 87.8 березня на роледромі дівчат та жінок чекатиме особлива пропозиція - комплімент від закладу у вигляді знижки 8% на катання на роликах.Кінотеатр «РremierCity» пропонуватиме глядачам доєднатися до флешмобу #Зводи_маму_в_кіно. Спеціально до свята весни у прокат повертається хітова українська комедія «Мої думки тихі». Стрічка у головній ролі з Ірмою Вітовською присвячена мамам та взаємовідносинам з дітьми.8 березня відбудеться тематична вечірка «Magic Woman’s Day». Організатори повідомили, що у програмі - запальне караоке, фірмові страви, приємні подарунки та 50% знижки на десерти для жінок. Бронювання столиків за телефоном (067) 334 50 85.Для відвідувачів ресторації «Брама» 8 березня о 18.30 теж розпочнеться святкова програма. Гостей зустрічатимуть шампанським та фруктами, а о 19.00 виступатиме дует «Bogemia», який грає та співає у стилі блюз, рок та класік. Є і приємний бонус - 8% знижки на замовлення з меню для усіх з 19.00 до 23.00. Бронювання столиків за тел. (067) 332 00 38, (050) 378 63 54.