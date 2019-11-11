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Банда наркоторговців, до якої входили волиняни, переправляла з Польщі психотропні речовини. ФОТО

Банда наркоторговців, до якої входили волиняни, переправляла з Польщі психотропні речовини. ФОТО
На Волині ліквідували канал контрабанди в Україну психотропних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Так, напередодні в пункті пропуску «Ягодин» в ході реалізації оперативних даних, в автомобілі одного з фігурантів виявили більше 450 таблеток, що містять в своєму складі «псевдоефедрин», які останній мав намір контрабандним шляхом перемістити з Республіки Польща на територію України.

В подальшому, в результаті проведення комплексу спільних скоординованих слідчих (розшукових) дій задокоментували протиправну діяльність групи осіб з числа мешканців Рівненської та Волинської областей, які налагодили транскордонний канал контрабанди з Республіки Польща до України прекурсорів для виготовлення психотропних речовин амфетамінового ряду в облаштованих підпільних нарколабораторіях на території Рівненської області, з подальшим збутом психотропної речовини «первентин» в особливо великих розмірах на території України.

З метою формування доказової бази зафіксували факт поставки близько 5000 таблеток з вмістом «псевдоефедрину» до одної з встановлених лабораторій.

Крім того, 3 березня в ході проведення санкціонованих обшуків на території Рівненської та Волинської областей у інших фігурантів кримінального провадження виявили та вилучили: значні обсяги особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, хімічний посуд, необхідний для їх синтезу, 2 одиниці вогнепальної зброї та 10 одиниць холодної, 2 бойові гранати, боєприпаси, близько 10 кілограм каміння бурштину, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Двох організаторів затримали, одному з них повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 305 КК України, після проведення відповідних експертиз та комплексу першочергових слідчих (розшукових) дій вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам кримінального провадження у вчиненні злочину, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину у складі організованої злочинної групи».

Операція проводилась спільно з співробітниками управління Служби Безпеки України у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

Банда наркоторговців, до якої входили волиняни, переправляла з Польщі психотропні речовини. ФОТО
Банда наркоторговців, до якої входили волиняни, переправляла з Польщі психотропні речовини. ФОТО

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Теги: банда наркоторговців, Волинь, СБУ
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