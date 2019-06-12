Медики врятували волинянина, якого знайшли без свідомості





Зазначається, що 1 березня в районну лікарню чоловіка доставила з його дому карета швидкої допомоги, - пише газета



За попередньою інформацією, медики діагностували в пацієнта гостре порушення мозкового кровообігу. Що могло спричинити цей діагноз, наразі з’ясовують.



Відомо, що чоловік жив сам. А рідні знайшли його непритомним вдома. Ймовірно, він був у такому стані декілька годин.

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