Медики врятували волинянина, якого знайшли без свідомості
Сьогодні, 10:26
Медики врятували 63-річного жителя села Борисковичі Горохівського району, якого знайшли непритомним.
Зазначається, що 1 березня в районну лікарню чоловіка доставила з його дому карета швидкої допомоги, - пише газета Волинь-нова.
За попередньою інформацією, медики діагностували в пацієнта гостре порушення мозкового кровообігу. Що могло спричинити цей діагноз, наразі з’ясовують.
Відомо, що чоловік жив сам. А рідні знайшли його непритомним вдома. Ймовірно, він був у такому стані декілька годин.
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Зазначається, що 1 березня в районну лікарню чоловіка доставила з його дому карета швидкої допомоги, - пише газета Волинь-нова.
За попередньою інформацією, медики діагностували в пацієнта гостре порушення мозкового кровообігу. Що могло спричинити цей діагноз, наразі з’ясовують.
Відомо, що чоловік жив сам. А рідні знайшли його непритомним вдома. Ймовірно, він був у такому стані декілька годин.
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