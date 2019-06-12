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Медики врятували волинянина, якого знайшли без свідомості

Медики врятували волинянина, якого знайшли без свідомості
Медики врятували 63-річного жителя села Борисковичі Горохівського району, якого знайшли непритомним.

Зазначається, що 1 березня в районну лікарню чоловіка доставила з його дому карета швидкої допомоги, - пише газета Волинь-нова.

За попередньою інформацією, медики діагностували в пацієнта гостре порушення мозкового кровообігу. Що могло спричинити цей діагноз, наразі з’ясовують.

Відомо, що чоловік жив сам. А рідні знайшли його непритомним вдома. Ймовірно, він був у такому стані декілька годин.

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Теги: медики, швидка, Волинь, порятунок, чоловік
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