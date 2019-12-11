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У Луцькому зоопарку 8-го березня буде безкоштовний вхід для жінок

У Луцькому зоопарку 8-го березня буде безкоштовний вхід для жінок
У Луцькому зоопарку у неділю, 8 березня, усі представниці прекрасної статі зможуть відвідати звіринець безкоштовно.

Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.

Волинянам також нагадуют, що з березня для пенсіонерів за віком залишаємо безоплатним для відвідування за наявності відповідного посвідчення лише перший понеділок місяця. До слова, 2 березня за таким принципом до зоопарку завітали 8 людей.

А взимку «акційним» понеділком скористались понад 90 пенсіонерів за віком. Причому такі відвідини залишили на згадку працівникам зоопарку чимало щемливих історій.

Як, наприклад, візит бабусі-лучанки, яка зізналася, що вже майже три десятки років вона не була у зоопарку, бо не мала змоги виділити собі кошти на квиток, хоч дуже хотіла прогулятися тут. І лише почувши про безоплатний вхід, змогла прийти на гостину.


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Теги: зоопарк, Луцьк
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