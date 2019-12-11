У Луцькому зоопарку 8-го березня буде безкоштовний вхід для жінок

У Луцькому зоопарку у неділю, 8 березня, усі представниці прекрасної статі зможуть відвідати звіринець безкоштовно.Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.Волинянам також нагадуют, що з березня для пенсіонерів за віком залишаємо безоплатним для відвідування за наявності відповідного посвідчення лише перший понеділок місяця. До слова, 2 березня за таким принципом до зоопарку завітали 8 людей.А взимку «акційним» понеділком скористались понад 90 пенсіонерів за віком. Причому такі відвідини залишили на згадку працівникам зоопарку чимало щемливих історій.Як, наприклад, візит бабусі-лучанки, яка зізналася, що вже майже три десятки років вона не була у зоопарку, бо не мала змоги виділити собі кошти на квиток, хоч дуже хотіла прогулятися тут. І лише почувши про безоплатний вхід, змогла прийти на гостину.