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Помер найстаріший ветеран війни з Волині

Помер найстаріший ветеран війни з Волині
Сумна новина прийшла із села Тарасове Луцького району: тут на 107-му році пішов із життя найстаріший учасник Другої світової війни з Волині Никанор Пристанець.

Про це пише видання "Голос України".

Нагадаємо, що 2 лютого, в день визволення Луцька, Никанор Пристанець відзначив своє 106-ліття.

Воював Никанор Іванович у 420-му гаубичному полку, де був гарматним заряджаючим. Бойові дії, в яких він брав участь, проходили на Курляндському півострові на Балтиці проти величезного і добре озброєного угрупування гітлерівців. Бої тривали навіть у травні 1945 року. У них полягло багато бойових побратимів волинянина.

З війни Никанор Іванович повернувся додому з медаллю "За відвагу". Довгий час трудився на різних роботах в колгоспі у своєму рідному селі Ватин Горохівського району. Останні роки жив у дочки Антоніни в селі Тарасове. Майже до останніх місяців був на ногах, вів активний спосіб життя.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Висловлюємо співчуття рідним з приводу смерті Никанора Івановича Пристанця

Максим СОЛОНЕНКО.

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Теги: смерть, фронтовик, Волинь
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