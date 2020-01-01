Помер найстаріший ветеран війни з Волині

Никанор Пристанець.



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Нагадаємо, що



Воював Никанор Іванович у 420-му гаубичному полку, де був гарматним заряджаючим. Бойові дії, в яких він брав участь, проходили на Курляндському півострові на Балтиці проти величезного і добре озброєного угрупування гітлерівців. Бої тривали навіть у травні 1945 року. У них полягло багато бойових побратимів волинянина.



З війни Никанор Іванович повернувся додому з медаллю "За відвагу". Довгий час трудився на різних роботах в колгоспі у своєму рідному селі Ватин Горохівського району. Останні роки жив у дочки Антоніни в селі Тарасове. Майже до останніх місяців був на ногах, вів активний спосіб життя.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Висловлюємо співчуття рідним з приводу смерті Никанора Івановича Пристанця



Максим СОЛОНЕНКО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сумна новина прийшла із села Тарасове Луцького району: тут на 107-му році пішов із життя найстаріший учасник Другої світової війни з ВолиніПро це пише видання "Голос України" Нагадаємо, що 2 лютого, в день визволення Луцька, Никанор Пристанець відзначив своє 106-ліття. Воював Никанор Іванович у 420-му гаубичному полку, де був гарматним заряджаючим. Бойові дії, в яких він брав участь, проходили на Курляндському півострові на Балтиці проти величезного і добре озброєного угрупування гітлерівців. Бої тривали навіть у травні 1945 року. У них полягло багато бойових побратимів волинянина.З війни Никанор Іванович повернувся додому з медаллю "За відвагу". Довгий час трудився на різних роботах в колгоспі у своєму рідному селі Ватин Горохівського району. Останні роки жив у дочки Антоніни в селі Тарасове. Майже до останніх місяців був на ногах, вів активний спосіб життя.висловлює щирі співчуття Висловлюємо співчуття рідним з приводу смерті Никанора Івановича ПристанцяМаксим СОЛОНЕНКО.

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