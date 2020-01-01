Помер найстаріший ветеран війни з Волині
Сьогодні, 11:38
Сумна новина прийшла із села Тарасове Луцького району: тут на 107-му році пішов із життя найстаріший учасник Другої світової війни з Волині Никанор Пристанець.
Про це пише видання "Голос України".
Нагадаємо, що 2 лютого, в день визволення Луцька, Никанор Пристанець відзначив своє 106-ліття.
Воював Никанор Іванович у 420-му гаубичному полку, де був гарматним заряджаючим. Бойові дії, в яких він брав участь, проходили на Курляндському півострові на Балтиці проти величезного і добре озброєного угрупування гітлерівців. Бої тривали навіть у травні 1945 року. У них полягло багато бойових побратимів волинянина.
З війни Никанор Іванович повернувся додому з медаллю "За відвагу". Довгий час трудився на різних роботах в колгоспі у своєму рідному селі Ватин Горохівського району. Останні роки жив у дочки Антоніни в селі Тарасове. Майже до останніх місяців був на ногах, вів активний спосіб життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Висловлюємо співчуття рідним з приводу смерті Никанора Івановича Пристанця
Максим СОЛОНЕНКО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише видання "Голос України".
Нагадаємо, що 2 лютого, в день визволення Луцька, Никанор Пристанець відзначив своє 106-ліття.
Воював Никанор Іванович у 420-му гаубичному полку, де був гарматним заряджаючим. Бойові дії, в яких він брав участь, проходили на Курляндському півострові на Балтиці проти величезного і добре озброєного угрупування гітлерівців. Бої тривали навіть у травні 1945 року. У них полягло багато бойових побратимів волинянина.
З війни Никанор Іванович повернувся додому з медаллю "За відвагу". Довгий час трудився на різних роботах в колгоспі у своєму рідному селі Ватин Горохівського району. Останні роки жив у дочки Антоніни в селі Тарасове. Майже до останніх місяців був на ногах, вів активний спосіб життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Висловлюємо співчуття рідним з приводу смерті Никанора Івановича Пристанця
Максим СОЛОНЕНКО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дівчина-сирота з Волині отримала житло
Сьогодні, 12:04
Помер найстаріший ветеран війни з Волині
Сьогодні, 11:38
Таксист підробляв сутенером у Рівному
Сьогодні, 11:34
Новий автомобіль і майже 600 тисяч зарплати: які статки задекларував мер Нововолинська
Сьогодні, 11:25
Медіа