Степан Гіга зібрав аншлаг у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку 6 березня відгримів концерт народного артиста УкраїниЗустріч із легендою української музики відбулася у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Організувала свято для поціновувачів творчості Гіги івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".У Луцьк Степан Гіга завітав з концертною програмою з нагоди 60-річчя, проте не один, а з гуртом "Друзі мої".Першою на сцені драмтеатру пролунала пісня-хіт народного артиста - композиція "Цей сон".- прихильники не стримували емоцій та в унісон співали разом зі Степаном Гігою, не жаліючи ні голосу, ні долонь.Разом зі знаним артистом на сцену вийшов його син, котрий виконав улюблену пісню татка "Біла вуаль". Згодом композиції пролунали з уст доньки Степана Гіги. Усі - присвячені коханню і батькам.пропонує відчути атмосферу "сімейного" вечора у драмтеатрі.