Степан Гіга зібрав аншлаг у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
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У Луцьку 6 березня відгримів концерт народного артиста України Степана Гіги.
Зустріч із легендою української музики відбулася у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Організувала свято для поціновувачів творчості Гіги івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
У Луцьк Степан Гіга завітав з концертною програмою з нагоди 60-річчя, проте не один, а з гуртом "Друзі мої".
Першою на сцені драмтеатру пролунала пісня-хіт народного артиста - композиція "Цей сон".
"Цей сон, цей сон
мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
вона мені сміється", - прихильники не стримували емоцій та в унісон співали разом зі Степаном Гігою, не жаліючи ні голосу, ні долонь.
Разом зі знаним артистом на сцену вийшов його син Степан, котрий виконав улюблену пісню татка "Біла вуаль". Згодом композиції пролунали з уст доньки Степана Гіги Квітослави. Усі - присвячені коханню і батькам.
Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує відчути атмосферу "сімейного" вечора у драмтеатрі.
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Зустріч із легендою української музики відбулася у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Організувала свято для поціновувачів творчості Гіги івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
У Луцьк Степан Гіга завітав з концертною програмою з нагоди 60-річчя, проте не один, а з гуртом "Друзі мої".
Першою на сцені драмтеатру пролунала пісня-хіт народного артиста - композиція "Цей сон".
"Цей сон, цей сон
мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
вона мені сміється", - прихильники не стримували емоцій та в унісон співали разом зі Степаном Гігою, не жаліючи ні голосу, ні долонь.
Разом зі знаним артистом на сцену вийшов його син Степан, котрий виконав улюблену пісню татка "Біла вуаль". Згодом композиції пролунали з уст доньки Степана Гіги Квітослави. Усі - присвячені коханню і батькам.
Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує відчути атмосферу "сімейного" вечора у драмтеатрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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