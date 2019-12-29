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У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО

У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО
У четвер, 5 березня у спортивному комплексі «Олімп» м. Володимир-Волинський, чотири волейбольні команди дівчат змагалися у турнірі, який був присвячений Міжнародному жіночому дню.

Змагання проходили за коловою системою, у кожній зустрічі була боротьба та воля до перемоги, - пише Кордон.

У підсумку четверте місце посіла команда Володимир-Волинського агротехнічного коледжу, третє — Володимир-Волинської ДЮСШ, друге — місцевого педагогічного коледжу, а переможцем стала команда Згоран.

«Ми щороку намагаємося напередодні Міжнародного жіночого дня зробити такий захід, аби він приніс приємні враження та лишив хороші спогади. Надіюся цього року нам також вдалося, — організатор заходу, керівник ГО «Нова ідея» Ярослав Кондисюк. — Я був дуже приємно здивований від емоцій, які були як на майданчику, так і на трибунах, і у підсумку турнір тривав майже сім годин, ніхто не хотів поступатися».

У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО
У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО
У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО
У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО
У Володимирі відбулися змагання з волейболу. ФОТО

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Теги: волейбол, спорт, дівчата
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