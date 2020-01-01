Неймовірні краєвиди на озері в селі Сереховичі. ФОТО





Розташоване у самому серці села, якому слугує візитівкою і дало йому свою назву – Сереховичі. З 2017 року населений пункт став центром об’єднаної територіальної громади, пише



Торік на березі водойми зусиллями керівництва ОТГ та її жителів були облаштовані дві зони відпочинку, де встановили лавочки, висипали піском майданчик для гри у волейбол.



Поки що на озері ще панує тиша. Її сколихує хіба що шелест очерету, який майже з усіх сторін оточує водойму. Посеред плеса плаває два десятки качок. З настанням тепла життя на Сереху відновиться. Але й зараз, проїжджаючи біля нього, важко стриматися, щоб не зупинитися і не помилуватися його краєвидами.



Фото Юрія КОВАЛЯ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро Серех є одним із найменших на Старовижівщині.Розташоване у самому серці села, якому слугує візитівкою і дало йому свою назву – Сереховичі. З 2017 року населений пункт став центром об’єднаної територіальної громади, пише Район.Стара Вижівка Торік на березі водойми зусиллями керівництва ОТГ та її жителів були облаштовані дві зони відпочинку, де встановили лавочки, висипали піском майданчик для гри у волейбол.Поки що на озері ще панує тиша. Її сколихує хіба що шелест очерету, який майже з усіх сторін оточує водойму. Посеред плеса плаває два десятки качок. З настанням тепла життя на Сереху відновиться. Але й зараз, проїжджаючи біля нього, важко стриматися, щоб не зупинитися і не помилуватися його краєвидами.Фото Юрія КОВАЛЯ

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