На Донбасі снайпер бойовиків стріляв у мирного жителя
Сьогодні, 07:22
В результаті снайперського обстрілу отримав порання мирний житель Мар'їнки в Донецькій області. Потерпілого госпіталізували.
Про це повідомляє "Газета ua".
"Сьогодні, 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру російські окупаційні війська вели вогонь на поразку по мирному цивільному населенню прифронтової Мар'їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель, який в той час знаходився за кермом свого автомобіля", - повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.
Українські військовослужбовці провели евакуацію чоловіки з сектора обстрілу. У безпечному місці військовими медиками було надано першу медичну допомогу пораненому, далі його негайно доставили до найближчого медичного закладу.
"Разом з тим, всі необхідні докази військового злочину будуть представлені у відповідних міжнародних організаціях для залучення країни-агресора - Російської Федерації до відповідальності", - додали в прес-центрі.
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Про це повідомляє "Газета ua".
"Сьогодні, 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру російські окупаційні війська вели вогонь на поразку по мирному цивільному населенню прифронтової Мар'їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель, який в той час знаходився за кермом свого автомобіля", - повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.
Українські військовослужбовці провели евакуацію чоловіки з сектора обстрілу. У безпечному місці військовими медиками було надано першу медичну допомогу пораненому, далі його негайно доставили до найближчого медичного закладу.
"Разом з тим, всі необхідні докази військового злочину будуть представлені у відповідних міжнародних організаціях для залучення країни-агресора - Російської Федерації до відповідальності", - додали в прес-центрі.
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