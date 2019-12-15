На Донбасі снайпер бойовиків стріляв у мирного жителя





Про це повідомляє



"Сьогодні, 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру російські окупаційні війська вели вогонь на поразку по мирному цивільному населенню прифронтової Мар'їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель, який в той час знаходився за кермом свого автомобіля", - повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.



Українські військовослужбовці провели евакуацію чоловіки з сектора обстрілу. У безпечному місці військовими медиками було надано першу медичну допомогу пораненому, далі його негайно доставили до найближчого медичного закладу.



"Разом з тим, всі необхідні докази військового злочину будуть представлені у відповідних міжнародних організаціях для залучення країни-агресора - Російської Федерації до відповідальності", - додали в прес-центрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті снайперського обстрілу отримав порання мирний житель Мар'їнки в Донецькій області. Потерпілого госпіталізували.Про це повідомляє "Газета ua "."Сьогодні, 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру російські окупаційні війська вели вогонь на поразку по мирному цивільному населенню прифронтової Мар'їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель, який в той час знаходився за кермом свого автомобіля", - повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.Українські військовослужбовці провели евакуацію чоловіки з сектора обстрілу. У безпечному місці військовими медиками було надано першу медичну допомогу пораненому, далі його негайно доставили до найближчого медичного закладу."Разом з тим, всі необхідні докази військового злочину будуть представлені у відповідних міжнародних організаціях для залучення країни-агресора - Російської Федерації до відповідальності", - додали в прес-центрі.

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