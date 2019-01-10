На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами
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У Володимирі-Волинському за уникнення від адміністративної відповідальності 34-річний житель Шацька запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 200 доларів США.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 7 березня, під час патрулювання на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2109» під керуванням 34-річного жителя селища Шацьк. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За уникнення адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 130 КУпАП, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 200 доларів Сполучених Штатів Америки.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 7 березня, під час патрулювання на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2109» під керуванням 34-річного жителя селища Шацьк. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За уникнення адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 130 КУпАП, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 200 доларів Сполучених Штатів Америки.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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