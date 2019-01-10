На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами

У Володимирі-Волинському за уникнення від адміністративної відповідальності 34-річний житель Шацька запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 200 доларів США.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Учора, 7 березня, під час патрулювання на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2109» під керуванням 34-річного жителя селища Шацьк. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.За уникнення адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 130 КУпАП, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 200 доларів Сполучених Штатів Америки.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.Досудове розслідування триває.