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На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами

На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами
У Володимирі-Волинському за уникнення від адміністративної відповідальності 34-річний житель Шацька запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 200 доларів США.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 7 березня, під час патрулювання на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «ВАЗ-2109» під керуванням 34-річного жителя селища Шацьк. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За уникнення адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 130 КУпАП, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 200 доларів Сполучених Штатів Америки.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.


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Теги: долари, хабар, поліція, Володимир-Волинський
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