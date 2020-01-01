Торік понад 60 тисяч українок не змінювали прізвище при одруженні
Сьогодні, 01:04
За 2019 рік зареєстровано понад 60 тисяч актових записів про шлюб, коли наречена не змінювала своє прізвище.
Про це пише УНН посилаючись на Міністерство юстиції України.
"У 2019 році зареєстровано 61 589 актових записів про шлюб, при державній реєстрації шлюбу яких наречена не змінювала своє прізвище", — йдеться у повідомленні.
За інформацією міністерства, також за минулий рік було зареєстровано 906 актових записів про шлюб, коли наречена приєднала до свого прізвища прізвище нареченого.
Додамо, що за інформацією Мін’юсту, в Україні з початку року, станом на 5 лютого, уклали шлюб майже на 8 тисяч пар більше, ніж розлучилися.
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Про це пише УНН посилаючись на Міністерство юстиції України.
"У 2019 році зареєстровано 61 589 актових записів про шлюб, при державній реєстрації шлюбу яких наречена не змінювала своє прізвище", — йдеться у повідомленні.
За інформацією міністерства, також за минулий рік було зареєстровано 906 актових записів про шлюб, коли наречена приєднала до свого прізвища прізвище нареченого.
Додамо, що за інформацією Мін’юсту, в Україні з початку року, станом на 5 лютого, уклали шлюб майже на 8 тисяч пар більше, ніж розлучилися.
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