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В Європі зафіксували рекордно теплу зиму

В Європі зафіксували рекордно теплу зиму
Вчені зі Служби з питань зміни клімату «Коперник» заявили, що зима 2019-2020 років була найтеплішою в Європі. З початку грудня до кінця лютого середня температура була на 3.4 градуси вище норми.

Про це пишуть Цікавості.

«У порівнянні з попередніми зимами, ця була надзвичайно теплою, — зазначив Карло Буонтемпо, директор «Коперника». — Ми бачимо цю тенденцію з року в рік, але це дійсно дуже м’яка зима для Європи». Дані служби «Коперник» починаються з 1855 року. Вивчивши їх, дослідники також дійшли висновку, що сезонні температури часто схильні до сильних коливань із року в рік

«1924-25 роки зими були такими ж теплими, на декілька градусів вище звичайної температури для того часу. Таким чином, температура може бути на пару градусів вище норми, але це не повинно стати триваючою тенденцією», — заявили в «Копернику». Несезонне тепло призвело до неврожаю вина в Німеччині і малій кількості снігу відразу на декількох лижних курортах Франції. «Клімат впливає майже на всю нашу діяльність, але коли ви бачите ці аномалії, то дійсно розумієте, що це значить. Неймовірно тепла зима в Росії і Фінляндії і в деяких частинах Північної Європи впливає на багато аспектів життя цих країн», — заявив Буонтемпо.

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Теги: зима, європа, температура
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