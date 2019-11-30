вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі відремонтують вулицю за понад 7 мільйонів

У Ковелі відремонтують вулицю за понад 7 мільйонів
Капітальний ремонт вулиці Павлова у Ковелі коштуватиме до 7,13 мільйона гривень.

Про це інформує видання Волинь online.

Виконавця робіт визначать через відкриті торги у системі «Prozorro». Замовником виступає управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради. Тендерні пропозиції приймають до 23 березня, розпочнуть аукціон 24 березня. Строк виконання робіт – з 1 квітня цього року до 31 грудня 2021 року. Очікувана вартість становить 7,13 мільйона гривень.

Відповідно до технічної специфікації, передбачені розбирання тротуарів з бетонних дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв, розбирання асфальтобетонного покриття та бортових каменів, влаштування покриття з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування на тротуарах покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування, нанесення дорожньої розмітки тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковель, ремонт, вулиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі відремонтують вулицю за понад 7 мільйонів
Сьогодні, 03:15
Опублікували неймовірні світлини Воронячого Місяця над Луцьком
Сьогодні, 02:06
83-річна волинянка живе у хаті без світла та води
Сьогодні, 01:03
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як у Луцькому зоопарку святкували 8 березня. ФОТО
09 березень, 23:23
Схожі новини
На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів
03 березень, 07:13
У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць
20 лютий, 16:03
У Ковелі ремонтуватимуть дві дороги до пологового за більш ніж 11 мільйонів У Ковелі ремонтуватимуть дві дороги до пологового за більш ніж 11 мільйонів
17 лютий, 19:34
Ковельську Федерацію футболу назвали найкращою на Волині Ковельську Федерацію футболу назвали найкращою на Волині
30 листопад, 2019, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі відремонтують вулицю за понад 7 мільйонів
Сьогодні, 03:15
 0
Опублікували неймовірні світлини Воронячого Місяця над Луцьком
Сьогодні, 02:06
 0
83-річна волинянка живе у хаті без світла та води
Сьогодні, 01:03
 0
10 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як у Луцькому зоопарку святкували 8 березня. ФОТО
09 березень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8