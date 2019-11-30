У Ковелі відремонтують вулицю за понад 7 мільйонів





Про це



Виконавця робіт визначать через відкриті торги у системі «Prozorro». Замовником виступає управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради. Тендерні пропозиції приймають до 23 березня, розпочнуть аукціон 24 березня. Строк виконання робіт – з 1 квітня цього року до 31 грудня 2021 року. Очікувана вартість становить 7,13 мільйона гривень.



Відповідно до технічної специфікації, передбачені розбирання тротуарів з бетонних дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв, розбирання асфальтобетонного покриття та бортових каменів, влаштування покриття з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування на тротуарах покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування, нанесення дорожньої розмітки тощо.

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