Через «Устилуг» намагалися нелегально провезти телефони і планшети





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» прибули з Польщі автомобілі марки Fiat та Volkswagen української реєстрації. Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів.



У ході перевірки виявили 10 мобільних телефонів марки «Redmi 8» та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів марки «Хіаоmі». Виявлений товар вилучили встановленим порядком. Загальна сума товару склала майже 300 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який громадяни України хотіли незаконно ввезти.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» прибули з Польщі автомобілі марки Fiat та Volkswagen української реєстрації. Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів.У ході перевірки виявили 10 мобільних телефонів марки «Redmi 8» та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів марки «Хіаоmі». Виявлений товар вилучили встановленим порядком. Загальна сума товару склала майже 300 тисяч гривень.

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