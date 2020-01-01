Через «Устилуг» намагалися нелегально провезти телефони і планшети
Сьогодні, 10:15
Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який громадяни України хотіли незаконно ввезти.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» прибули з Польщі автомобілі марки Fiat та Volkswagen української реєстрації. Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів.
У ході перевірки виявили 10 мобільних телефонів марки «Redmi 8» та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів марки «Хіаоmі». Виявлений товар вилучили встановленим порядком. Загальна сума товару склала майже 300 тисяч гривень.
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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» прибули з Польщі автомобілі марки Fiat та Volkswagen української реєстрації. Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів.
У ході перевірки виявили 10 мобільних телефонів марки «Redmi 8» та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів марки «Хіаоmі». Виявлений товар вилучили встановленим порядком. Загальна сума товару склала майже 300 тисяч гривень.
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