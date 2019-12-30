У Ковелі – потрійна ДТП з постраждалими: винуватець аварії втік з місця події. ФОТО





ДТП трапилася вчора, 10 березня, увечері, -



Так, по вулиці Варшавській у Ковелі 54-річний житель Хмельницької області, керуючи вантажівкою Renault Маgnum, не зупинився на світлофорі перед транспортними засобами та зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Pajero, внаслідок чого відбулось зіткнення із легковиком «ВАЗ 2105». Обломки транспортних засобів пошкодили ще одне авто – Buick Encore.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двох пасажирів легковика «ВАЗ 2105», серед яких - 12-річний хлопець із тілесними ушкодженнями доставили до травмпункту Ковельського МТМО, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.



Водій вантажівки покинув місце пригоди, але за кілька кілометрів його затримали працівники патрульної поліції Ковеля. Під час спілкування із поліцейськими водій надав їм неправомірну вигоду. Факт дачі хабара зафіксовано, гроші вилучили.



Слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





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