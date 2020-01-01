У місті на Волині народилася двійня
Сьогодні, 13:30
У пологовому рожищенської лікарні цього тижня народилась двійня - хлопчик та дівчинка.
Про це Район.Рожище повідомили у ЦРЛ.
До слова, з 2 по 8 березня у пологовому відділенні Рожищенської центральної районної лікарні на світ з'явилося четверо малюків - три дівчинки та один хлопчик.
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Про це Район.Рожище повідомили у ЦРЛ.
До слова, з 2 по 8 березня у пологовому відділенні Рожищенської центральної районної лікарні на світ з'явилося четверо малюків - три дівчинки та один хлопчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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