У місті на Волині народилася двійня





Про це Район.Рожище



До слова, з 2 по 8 березня у пологовому відділенні Рожищенської центральної районної лікарні на світ з'явилося четверо малюків - три дівчинки та один хлопчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пологовому рожищенської лікарні цього тижня народилась двійня - хлопчик та дівчинка.Про це Район.Рожище повідомили у ЦРЛ.До слова, з 2 по 8 березня у пологовому відділенні Рожищенської центральної районної лікарні на світ з'явилося четверо малюків - три дівчинки та один хлопчик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію