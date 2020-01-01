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У місті на Волині народилася двійня

У місті на Волині народилася двійня
У пологовому рожищенської лікарні цього тижня народилась двійня - хлопчик та дівчинка.

Про це Район.Рожище повідомили у ЦРЛ.

До слова, з 2 по 8 березня у пологовому відділенні Рожищенської центральної районної лікарні на світ з'явилося четверо малюків - три дівчинки та один хлопчик.

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Теги: Рожище, двійня
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