У Луцьку водій не пропустив «швидку», що їхала рятувати пацієнта з ножовим пораненням. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Водіїв та пішоходів закликають пропускати карети швидкої допомоги, що їдуть з увімкненими проблисковими маячками.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
"Увімкнені проблискові маячки та звукова сирена сигналізують, що карета "швидкої" мчить на допомогу. Коли хвилини вирішують усе.
Проте інколи цінні секунди витрачаються в дорозі: через водіїв, які не надають перевагу руху, неуважних пішоходів...тощо", - йдеться у повідомленні.
На відео видно, як автомобіль не пропустив автомобіль швидкої допомоги, що мчав на виклик у Луцьку з приводу ножового поранення.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
"Увімкнені проблискові маячки та звукова сирена сигналізують, що карета "швидкої" мчить на допомогу. Коли хвилини вирішують усе.
Проте інколи цінні секунди витрачаються в дорозі: через водіїв, які не надають перевагу руху, неуважних пішоходів...тощо", - йдеться у повідомленні.
На відео видно, як автомобіль не пропустив автомобіль швидкої допомоги, що мчав на виклик у Луцьку з приводу ножового поранення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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