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У Луцьку водій не пропустив «швидку», що їхала рятувати пацієнта з ножовим пораненням. ВІДЕО

У Луцьку водій не пропустив «швидку», що їхала рятувати пацієнта з ножовим пораненням. ВІДЕО
Водіїв та пішоходів закликають пропускати карети швидкої допомоги, що їдуть з увімкненими проблисковими маячками.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.

"Увімкнені проблискові маячки та звукова сирена сигналізують, що карета "швидкої" мчить на допомогу. Коли хвилини вирішують усе.

Проте інколи цінні секунди витрачаються в дорозі: через водіїв, які не надають перевагу руху, неуважних пішоходів...тощо", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як автомобіль не пропустив автомобіль швидкої допомоги, що мчав на виклик у Луцьку з приводу ножового поранення.

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Теги: швидка допомога
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