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Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО

Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО
Співробітники головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують за підозрою у скоєнні в Луцьку тяжких злочинів – умисного вбивства та хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, чотирьох осіб.

Зловмисники переховуються від органів досудового розслідування, – повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.

У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 п.12 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння цих злочинів наступних осіб:

Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ.

Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО


Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області.

Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО


Безменова Артура Олександровича, 28 березня 1991 року народження, уродженця та жителя Запорізької області.

Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО


Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.

Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО


Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 066-540-36-92 або на лінію «102». Конфіденційність гарантована.

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Теги: Луцьк, розшук, поліція, Волинь, кримінал
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