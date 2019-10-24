Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО





Зловмисники переховуються від органів досудового розслідування, – повідомляє пресслужба



Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.



У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 п.12 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння цих злочинів наступних осіб:



Зелінського Євгена Сергійовича, 21 жовтня 1975 року народження, уродженця та жителя міста Київ.







Маркаряна Артема Арсеновича, 23 липня 1989 року народження, жителя Запорізької області.







Безменова Артура Олександровича, 28 березня 1991 року народження, уродженця та жителя Запорізької області.







Акопян Армен Левонович, 27 травня 1981 року народження, жителя Донецької області.







Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 74-20-01, 066-540-36-92 або на лінію «102». Конфіденційність гарантована.



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