У Волинській ОДА – новий керівник апарату
Сьогодні, 16:00
Керівником апарату Волинської обласної державної адміністрації став Юрій Судаков.
Про це стало відомо із розпорядження голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, у якому йдеться про розподіл обов’язків голови, його заступників та керівника апарату.
Згідно з електронною декларацією, Юрій Судаков народився у Криму, але фактично проживає в Києві. Тут він має квартиру на 47,1 м2, а його дружина – дві квартири у столиці – на 67,92 та 98 «квадратів».
Жінка також є власницею джипа Toyota Rav4 2017 року випуску та автівки Ford Focus.
Готівкою Юрій Судаков має 187 тисяч гривень та 95 тисяч євро, а його дружина – 203 тисячі гривень та 115 тисяч доларів. У 2019 році подружжя серед доходів задекларувало лише одноразову допомогу при народженні дитини – 10 640 гривень та соціальну допомогу з догляду за дитиною – 860 гривень.
Нагадаємо, що ще у січні 2020 року у Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття посади керівника апарату цієї структури.
Зауважимо, раніше керівником апарату Волинської ОДА був колишній помічник покійного Луцького міського голови Миколи Романюка Богдан Гончарук.
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Про це стало відомо із розпорядження голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, у якому йдеться про розподіл обов’язків голови, його заступників та керівника апарату.
Згідно з електронною декларацією, Юрій Судаков народився у Криму, але фактично проживає в Києві. Тут він має квартиру на 47,1 м2, а його дружина – дві квартири у столиці – на 67,92 та 98 «квадратів».
Жінка також є власницею джипа Toyota Rav4 2017 року випуску та автівки Ford Focus.
Готівкою Юрій Судаков має 187 тисяч гривень та 95 тисяч євро, а його дружина – 203 тисячі гривень та 115 тисяч доларів. У 2019 році подружжя серед доходів задекларувало лише одноразову допомогу при народженні дитини – 10 640 гривень та соціальну допомогу з догляду за дитиною – 860 гривень.
Нагадаємо, що ще у січні 2020 року у Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття посади керівника апарату цієї структури.
Зауважимо, раніше керівником апарату Волинської ОДА був колишній помічник покійного Луцького міського голови Миколи Романюка Богдан Гончарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Звідки грошіки а Зін?! От такі "варяги" в області на держслужбі...
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