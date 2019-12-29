вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Волинській ОДА – новий керівник апарату

У Волинській ОДА – новий керівник апарату
Керівником апарату Волинської обласної державної адміністрації став Юрій Судаков.

Про це стало відомо із розпорядження голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, у якому йдеться про розподіл обов’язків голови, його заступників та керівника апарату.

Згідно з електронною декларацією, Юрій Судаков народився у Криму, але фактично проживає в Києві. Тут він має квартиру на 47,1 м2, а його дружина – дві квартири у столиці – на 67,92 та 98 «квадратів».
Жінка також є власницею джипа Toyota Rav4 2017 року випуску та автівки Ford Focus.

Готівкою Юрій Судаков має 187 тисяч гривень та 95 тисяч євро, а його дружина – 203 тисячі гривень та 115 тисяч доларів. У 2019 році подружжя серед доходів задекларувало лише одноразову допомогу при народженні дитини – 10 640 гривень та соціальну допомогу з догляду за дитиною – 860 гривень.

Нагадаємо, що ще у січні 2020 року у Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття посади керівника апарату цієї структури.

Зауважимо, раніше керівником апарату Волинської ОДА був колишній помічник покійного Луцького міського голови Миколи Романюка Богдан Гончарук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська ОДА, керівник апарату
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Звідки грошіки а Зін?! От такі "варяги" в області на держслужбі...
Відповісти
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 16:05
У Волинській ОДА – новий керівник апарату
Сьогодні, 16:00
Розшукують 35-річного чоловіка, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник
Сьогодні, 15:48
На Волині психічнохвора жінка пограбувала магазин, погрожуючи продавчині ножем
Сьогодні, 15:28
Заповнене водою і сміттям підземелля луцького монастиря хочуть відновити
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Судитимуть посадовця Волинської ОДА, якого затримали на хабарі Судитимуть посадовця Волинської ОДА, якого затримали на хабарі
24 лютий, 12:07
Волинська облдержадміністрація змінює структуру Волинська облдержадміністрація змінює структуру
10 лютий, 12:20
У Волинську ОДА шукають нового керівника апарату: зарплата і обов’язки У Волинську ОДА шукають нового керівника апарату: зарплата і обов’язки
25 січень, 09:03
31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми 31-річному лучанину, який «замінував» Волинську ОДА, «світить» 6 років тюрми
29 грудень, 2019, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 16:05
 0
У Волинській ОДА – новий керівник апарату
Сьогодні, 16:00
 0
Розшукують 35-річного чоловіка, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник
Сьогодні, 15:48
 0
На Волині психічнохвора жінка пограбувала магазин, погрожуючи продавчині ножем
Сьогодні, 15:28
 0
Заповнене водою і сміттям підземелля луцького монастиря хочуть відновити
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8