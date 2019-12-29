У Волинській ОДА – новий керівник апарату

Керівником апарату Волинської обласної державної адміністрації ставПро це стало відомо із розпорядження голови Волинської ОДА, у якому йдеться про розподіл обов’язків голови, його заступників та керівника апарату.Згідно з електронною декларацією, Юрій Судаков народився у Криму, але фактично проживає в Києві. Тут він має квартиру на 47,1 м2, а його дружина – дві квартири у столиці – на 67,92 та 98 «квадратів».Жінка також є власницею джипа Toyota Rav4 2017 року випуску та автівки Ford Focus.Готівкою Юрій Судаков має 187 тисяч гривень та 95 тисяч євро, а його дружина – 203 тисячі гривень та 115 тисяч доларів. У 2019 році подружжя серед доходів задекларувало лише одноразову допомогу при народженні дитини – 10 640 гривень та соціальну допомогу з догляду за дитиною – 860 гривень.Нагадаємо, що ще у січні 2020 року у Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття посади керівника апарату цієї структури.Зауважимо, раніше керівником апарату Волинської ОДА був колишній помічник покійного Луцького міського голови Миколи Романюка