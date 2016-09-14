Сьогодні, 12 березня, велика частина Луцька – без води
Сьогодні, 08:31
Сьогодні, 12 березня, із 11:00 і орієнтовно до 17:00 години зупинять Дубнівський водозабір для проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Внаслідок цього без централізованого водопостачання на вказаний період залишиться правобережна від річки Стир частина Луцька, а саме: мікрорайони 33, 40, 55, центр міста, район «Старого міста», райони Теремно і Привокзальний, а також прилеглі території.
Причина ремонту – заміна аварійних ділянок водопровідних мереж на пр. Волі, Чехова та у Привокзальному районі.
Просимо завчасно подбати про запаси води для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб. Про хід виконання робіт чи виникнення можливих ускладнень будуть повідомляти додатково.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Внаслідок цього без централізованого водопостачання на вказаний період залишиться правобережна від річки Стир частина Луцька, а саме: мікрорайони 33, 40, 55, центр міста, район «Старого міста», райони Теремно і Привокзальний, а також прилеглі території.
Причина ремонту – заміна аварійних ділянок водопровідних мереж на пр. Волі, Чехова та у Привокзальному районі.
Просимо завчасно подбати про запаси води для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб. Про хід виконання робіт чи виникнення можливих ускладнень будуть повідомляти додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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