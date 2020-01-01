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Міністерство охорони здоров`я купило майже 20 тисяч тестів на коронавірус

Міністерство охорони здоров`я купило майже 20 тисяч тестів на коронавірус
Міністерство охорони здоров`я закупило швидкі тести на коронавірус COVID-19.

Про йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров`я у фейсбуці.

Так, придбали 19 600 упаковок, це дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - йдеться у дописі.

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Теги: коронавірус, Україна, МОН
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