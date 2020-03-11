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Вірянам УГКЦ на час карантину дозволили не цілувати ікони

Вірянам УГКЦ на час карантину дозволили не цілувати ікони
Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав наголосив, що під час карантину через коронавірус може бути виправданим не торкатися та не цілувати ікон.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на департамент інформації УГКЦ

"Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику", - сказав предстоятель УГКЦ.

Також Блаженніший Святослав зазначив, що віряни дивитися трансляції богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації.

"Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб", - сказав підкреслив глава УГКЦ.

Крім цього, він застерігає від будь-якої стигматизації або якогось негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги.

На думку глави УКГЦ, кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходити із дому.

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Теги: релігія, коронавірус
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