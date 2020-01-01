Волинянка, яка вирощує понад пів сотні різних сортів винограду, розповіла про секрети догляду

Галини Борис з Володимира виноградарська справа стала невід’ємною частиною її життя. Вона давно вирощує різноманітні сорти винограду на своїй невеличкій присадибній ділянці.



Жінка працює директором територіального центру соціального обслуговування міста Володимира-Волинського, - повідомляє



Галина з неймовірним теплом розповідає про кожен сорт, про кожне нове гроно. Вона пропонує власні поради з догляду за виноградом, називає препарати, які випробувала сама і впевнена у їх дієвості.



- На заставці у вашій фейсбук-сторінці фото з виноградом. Тож немає сумнівів, що ця рослина посідає особливе місце у вашому житті. Чому саме виноград? Чи давно маєте таке хобі?



– Давно мріяла про виноград, тільки не могла повірити, що він може у нас, на Волині, рости. Але років десять тому придбала через інтернет-магазин один кущик винограду, який добре прийнявся, дав хороший приріст у перший рік і благополучно вимерз узимку. Проте вся лоза і бруньки, які перебували під снігом, – вижили. От з того все й почалося. То стало моїм хобі. Виноград можна полюбити, а розлюбити не вдається.



- У кого ви вчились чи продовжуєте вчитись?



– Вчитись не було у кого, бо я просто не знала, хто із земляків вирощує виноград, а близькі знайомі виноградарством не займались. Тому читала все із інтернету, часто помилялася, знаходила людей у Західній Україні, які також захоплювались вирощуванням різних сортів. Там же й придбавала чубуки різних сортів і гібридів винограду, задавала питання, ділилася своїм досвідом.



- Скільки сортів вирощуєте і на якій ділянці? Де берете нові саджанці? Хтось вам допомагає доглядати?



– Про сорти вже сказати важко, бо їх пройшло багатенько через мої руки – одні прижилися, інші не підійшли для мене за смаком чи стійкістю. Ділянка, на якій вирощую виноград, не велика – десь чотири сотки, на якій до 50 сортів столового, технічного та універсального винограду. Кожного року придбаваю у вже знайомих виноградарів чубуки нових сортів, бо ж їх є стільки нових і досі не бачених… Догляд за виноградником не такий вже й важкий, в основному можна справитись одній людині. Але всі члени сім’ї, які люблять виноград, долучаються за своїм бажанням.



- Чи можна у вас купити саджанці?



– З недавніх пір виноград став для мене не тільки хобі, але й невеличким бізнесом. Я продаю і вимінюю чубуки, продаю зелені вегетуючі саджанці у закритій тарі, одно- та дворічні із відкритою кореневою системою, а також стиглу ягоду. Особливо мені подобається продавати ягоди просто з виноградника, а найбільш цікаво, коли приходять покупці із малими дітками. Вони скубають всі ягоди, вибирають, смакують… А потім повертаються – і вже точно знають, що хочуть. Одні віддають перевагу синім ягодам, інші білим чи рожевим, або щоб без кісточки, або щоб із мускатом…



Знаю, що ви ділились секретами вирощування винограду зі слухачами Університету третього віку. Маєте якихось постійних учнів? Якого віку це люди, з яких сфер діяльності?



– Є кілька постійних, є люди, яким треба якась разова консультація, до деяких виїжджаю на виноградник. А вік у тих, хто захопився виноградом, такий різний – від наймолодших до дуже поважного віку людей. І сфера діяльності так само – найрізноманітніша. Тут критеріїв немає жодних, є тільки захоплення або бажання мати для своєї сім’ї чисту, безпечну і корисну ягоду.



- Чи робите вино? Можливо, поділитесь хорошим рецептом? Які з сортів найбільше для цього підходять?



– Виноград на вино розмножую, деякі кущі вже кілька років плодоносять, деякі тільки у цьому році дадуть перші грона. Сама полюбляю їсти саме винні дрібно-ягідні сорти. Вже два сезони робила своє вино із чистого соку. За рецептом уже не роблю, вивчаю технології виноробства, вони досить складні і багато ще треба пройти, щоб відчути всі тонкощі того дійства. Ось у цьому році задоволена, що у мене вже вийшло стабілізувати вино і воно вже може зберігатися якийсь час. Але його так мало, що зберігатись точно не буде.



- Розповідають про цілющі властивості винограду. Можете це підтвердити зі свого досвіду?



– Я теж багато читала про це, думаю, так воно і є. А чим підтвердити – не знаю. Мої рідні із задоволенням їдять свіжий, маринований, в’ялений виноград, і то вже добре. Надіюсь, що буде досить винограду для виробництва власного соку і вина.



- Які хвороби найбільше вражають виноград і як із ними боротися? Що порадите робити обов’язково, залежно від сезону? Поділіться, будь ласка, секретами догляду за виноградом.



– У нашій зоні у винограду не так вже й багато хвороб. Добре, що поки відсутня філоксера, не так дістають шкідники. Проте, є грибкові хвороби оїдіум і мільдью, які при поганому догляді, а особливо при загущенні і малому провітрюванні пагонів і листя, можуть звести нанівець усі очікування врожаю.



Для боротьби з ними існує безліч фунгіцидів, а я можу запропонувати випробувані у свій час мною на своєму винограднику за всі роки вирощування.



"Обробки доцільно проводити баковими сумішами, змішуючи почергово сумісні препарати в невеликій кількості води. Щоб визначити, скільки вам необхідно розчину для обприскування, зробіть спочатку обробку виноградних кущів якоюсь підживкою по листю – і винограду користь, і ви не витрачатимете надурно дорогу хімію, думаючи потім, куди утилізувати залишки. Хоча, якщо вирощуєте помідори, то майже всі фунгіциди придатні для їх обробки.



Від мільдью можна використовувати Ридоміл Голд, Танос 50, Косайд (препарат міді),Чемпіон Ультра (пр-т міді), Квадрис, Інфініто, Ревус, Малвін,Хорус та інші. Від оїдіуму: Фалькон, Топсин М, Вівандо, Луна Експірієнс, Мерівон, Скор, Тіовіт Джет (сірка), Кумулюс (сірка) та інші. В залежності від погоди, за сезон проводжу 3-4 обробки. Якщо необхідно приготовити меншу кількість розчину, то розділіть вказану кількість на 10 і отримаєте норму препарату на 1 л води. Та слідкуйте за прогнозами погоди, обробки бажано провести хоча б за дві години до дощу.



Першу обробку роблю при появі третього-п’ятого листочка, наступну – перед цвітінням і обов’язково після закінчення цвітіння, а далі – залежно від погодних умов і розвитку кущів. Якщо використовувати тільки сертифіковані препарати, дотримуватись необхідних регламентів обробок та термінів очікування розпаду хімічних елементів, то можна споживати смачну і безпечну ягоду всім, хто її любить і вирощує", - розповіла Галина.



На головному фото внук Галини Борис - Максим Борис.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дляз Володимира виноградарська справа стала невід’ємною частиною її життя. Вона давно вирощує різноманітні сорти винограду на своїй невеличкій присадибній ділянці.Жінка працює директором територіального центру соціального обслуговування міста Володимира-Волинського, - повідомляє "Слово правди". Галина з неймовірним теплом розповідає про кожен сорт, про кожне нове гроно. Вона пропонує власні поради з догляду за виноградом, називає препарати, які випробувала сама і впевнена у їх дієвості.– Давно мріяла про виноград, тільки не могла повірити, що він може у нас, на Волині, рости. Але років десять тому придбала через інтернет-магазин один кущик винограду, який добре прийнявся, дав хороший приріст у перший рік і благополучно вимерз узимку. Проте вся лоза і бруньки, які перебували під снігом, – вижили. От з того все й почалося. То стало моїм хобі. Виноград можна полюбити, а розлюбити не вдається.– Вчитись не було у кого, бо я просто не знала, хто із земляків вирощує виноград, а близькі знайомі виноградарством не займались. Тому читала все із інтернету, часто помилялася, знаходила людей у Західній Україні, які також захоплювались вирощуванням різних сортів. Там же й придбавала чубуки різних сортів і гібридів винограду, задавала питання, ділилася своїм досвідом.– Про сорти вже сказати важко, бо їх пройшло багатенько через мої руки – одні прижилися, інші не підійшли для мене за смаком чи стійкістю. Ділянка, на якій вирощую виноград, не велика – десь чотири сотки, на якій до 50 сортів столового, технічного та універсального винограду. Кожного року придбаваю у вже знайомих виноградарів чубуки нових сортів, бо ж їх є стільки нових і досі не бачених… Догляд за виноградником не такий вже й важкий, в основному можна справитись одній людині. Але всі члени сім’ї, які люблять виноград, долучаються за своїм бажанням.– З недавніх пір виноград став для мене не тільки хобі, але й невеличким бізнесом. Я продаю і вимінюю чубуки, продаю зелені вегетуючі саджанці у закритій тарі, одно- та дворічні із відкритою кореневою системою, а також стиглу ягоду. Особливо мені подобається продавати ягоди просто з виноградника, а найбільш цікаво, коли приходять покупці із малими дітками. Вони скубають всі ягоди, вибирають, смакують… А потім повертаються – і вже точно знають, що хочуть. Одні віддають перевагу синім ягодам, інші білим чи рожевим, або щоб без кісточки, або щоб із мускатом…– Є кілька постійних, є люди, яким треба якась разова консультація, до деяких виїжджаю на виноградник. А вік у тих, хто захопився виноградом, такий різний – від наймолодших до дуже поважного віку людей. І сфера діяльності так само – найрізноманітніша. Тут критеріїв немає жодних, є тільки захоплення або бажання мати для своєї сім’ї чисту, безпечну і корисну ягоду.– Виноград на вино розмножую, деякі кущі вже кілька років плодоносять, деякі тільки у цьому році дадуть перші грона. Сама полюбляю їсти саме винні дрібно-ягідні сорти. Вже два сезони робила своє вино із чистого соку. За рецептом уже не роблю, вивчаю технології виноробства, вони досить складні і багато ще треба пройти, щоб відчути всі тонкощі того дійства. Ось у цьому році задоволена, що у мене вже вийшло стабілізувати вино і воно вже може зберігатися якийсь час. Але його так мало, що зберігатись точно не буде.– Я теж багато читала про це, думаю, так воно і є. А чим підтвердити – не знаю. Мої рідні із задоволенням їдять свіжий, маринований, в’ялений виноград, і то вже добре. Надіюсь, що буде досить винограду для виробництва власного соку і вина.– У нашій зоні у винограду не так вже й багато хвороб. Добре, що поки відсутня філоксера, не так дістають шкідники. Проте, є грибкові хвороби оїдіум і мільдью, які при поганому догляді, а особливо при загущенні і малому провітрюванні пагонів і листя, можуть звести нанівець усі очікування врожаю.Для боротьби з ними існує безліч фунгіцидів, а я можу запропонувати випробувані у свій час мною на своєму винограднику за всі роки вирощування."Обробки доцільно проводити баковими сумішами, змішуючи почергово сумісні препарати в невеликій кількості води. Щоб визначити, скільки вам необхідно розчину для обприскування, зробіть спочатку обробку виноградних кущів якоюсь підживкою по листю – і винограду користь, і ви не витрачатимете надурно дорогу хімію, думаючи потім, куди утилізувати залишки. Хоча, якщо вирощуєте помідори, то майже всі фунгіциди придатні для їх обробки.Від мільдью можна використовувати Ридоміл Голд, Танос 50, Косайд (препарат міді),Чемпіон Ультра (пр-т міді), Квадрис, Інфініто, Ревус, Малвін,Хорус та інші. Від оїдіуму: Фалькон, Топсин М, Вівандо, Луна Експірієнс, Мерівон, Скор, Тіовіт Джет (сірка), Кумулюс (сірка) та інші. В залежності від погоди, за сезон проводжу 3-4 обробки. Якщо необхідно приготовити меншу кількість розчину, то розділіть вказану кількість на 10 і отримаєте норму препарату на 1 л води. Та слідкуйте за прогнозами погоди, обробки бажано провести хоча б за дві години до дощу.Першу обробку роблю при появі третього-п’ятого листочка, наступну – перед цвітінням і обов’язково після закінчення цвітіння, а далі – залежно від погодних умов і розвитку кущів. Якщо використовувати тільки сертифіковані препарати, дотримуватись необхідних регламентів обробок та термінів очікування розпаду хімічних елементів, то можна споживати смачну і безпечну ягоду всім, хто її любить і вирощує", - розповіла Галина.

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