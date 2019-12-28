На вихідних очікують сніг і морози: волинян попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 16:34
На Волині очікують похолодання та сильні пориви вітру.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології у суботу 14 березня в області буде хмарна погода, очікують невеликий дощ подекуди з мокрим снігом, - інформує служба автомобільних доріг у Волинській області.
"Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла", -
А 15-16 березня стовпчики термометрів вночі опускатимуться до позначок 1-6° морозу, а в денну пору доби підніматимуться до плюсових позначок.
Унаслідок добових коливань температури повітря на автодорогах області можлива ожеледиця. Волинян-водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху та бути обачними за кермом.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером: (0332) 78-54-69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.
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За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології у суботу 14 березня в області буде хмарна погода, очікують невеликий дощ подекуди з мокрим снігом, - інформує служба автомобільних доріг у Волинській області.
"Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла", -
А 15-16 березня стовпчики термометрів вночі опускатимуться до позначок 1-6° морозу, а в денну пору доби підніматимуться до плюсових позначок.
Унаслідок добових коливань температури повітря на автодорогах області можлива ожеледиця. Волинян-водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху та бути обачними за кермом.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером: (0332) 78-54-69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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