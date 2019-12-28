вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вихідних очікують сніг і морози: волинян попереджають про погіршення погоди

На вихідних очікують сніг і морози: волинян попереджають про погіршення погоди
На Волині очікують похолодання та сильні пориви вітру.

За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології у суботу 14 березня в області буде хмарна погода, очікують невеликий дощ подекуди з мокрим снігом, - інформує служба автомобільних доріг у Волинській області.

"Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла", -

А 15-16 березня стовпчики термометрів вночі опускатимуться до позначок 1-6° морозу, а в денну пору доби підніматимуться до плюсових позначок.

Унаслідок добових коливань температури повітря на автодорогах області можлива ожеледиця. Волинян-водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху та бути обачними за кермом.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером: (0332) 78-54-69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, попередження, вітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно
Сьогодні, 17:07
У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО
Сьогодні, 16:49
На вихідних очікують сніг і морози: волинян попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 16:34
«Штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення», – волинянка про порушення карантину в ураженій коронавірусом Італії
Сьогодні, 16:29
Небайдужі допомогли зібрати кошти на операцію голові жіночої ради з Волині
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На Волині два дні лютуватиме негода На Волині два дні лютуватиме негода
10 лютий, 11:45
На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю
04 лютий, 11:16
Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня
28 грудень, 2019, 09:48
У західних областях України будуть сильні пориви вітру У західних областях України будуть сильні пориви вітру
12 грудень, 2019, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно
Сьогодні, 17:07
 0
У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО
Сьогодні, 16:49
 0
На вихідних очікують сніг і морози: волинян попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 16:34
 0
«Штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення», – волинянка про порушення карантину в ураженій коронавірусом Італії
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8