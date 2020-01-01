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На Волині перевірили, як батьки використовують «дитячі» гроші

На Волині перевірили, як батьки використовують «дитячі» гроші
На території трьох сільрад Горохівщини обстежили умови проживання та виховання дітей в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Рейд провели 6 березня фахівці із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з працівником служби у справах дітей та соціальним інспектором управління соціального захисту населення райдержадміністрації, - пише Район.Горохів.

Перевірку влаштували на території Мирненської, Ватинської, Скірченської сільських рад. З усіма батьками провели профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання батьківських обов’язків.

З метою контролю використання коштів державної соціальної допомоги, здійснили вибіркову перевірку цільового використання коштів соціальної допомоги, яку матері отримують при народженні дитини у трьох сім’ях. Фактів неналежного використання допомоги не виявили.

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Теги: дитячі гроші, допомога, перевірка
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