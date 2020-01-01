На Волині перевірили, як батьки використовують «дитячі» гроші
Сьогодні, 23:23
На території трьох сільрад Горохівщини обстежили умови проживання та виховання дітей в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Рейд провели 6 березня фахівці із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з працівником служби у справах дітей та соціальним інспектором управління соціального захисту населення райдержадміністрації, - пише Район.Горохів.
Перевірку влаштували на території Мирненської, Ватинської, Скірченської сільських рад. З усіма батьками провели профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання батьківських обов’язків.
З метою контролю використання коштів державної соціальної допомоги, здійснили вибіркову перевірку цільового використання коштів соціальної допомоги, яку матері отримують при народженні дитини у трьох сім’ях. Фактів неналежного використання допомоги не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рейд провели 6 березня фахівці із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з працівником служби у справах дітей та соціальним інспектором управління соціального захисту населення райдержадміністрації, - пише Район.Горохів.
Перевірку влаштували на території Мирненської, Ватинської, Скірченської сільських рад. З усіма батьками провели профілактично-роз’яснювальну роботу щодо належного виконання батьківських обов’язків.
З метою контролю використання коштів державної соціальної допомоги, здійснили вибіркову перевірку цільового використання коштів соціальної допомоги, яку матері отримують при народженні дитини у трьох сім’ях. Фактів неналежного використання допомоги не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині перевірили, як батьки використовують «дитячі» гроші
Сьогодні, 23:23
На Волині рибпатруль із прикордонниками знайшли майже пів кілометра сіток із живою рибою. ФОТО
Сьогодні, 20:38
Медіа