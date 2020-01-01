На Волині побили неповнолітнього та намагалися пограбувати





Про це



Подія трапилася близько 18-ї години. На місце викликали поліцію: групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.



Як розповів сам неповнолітній потерпілий, він з другом гуляв у дворі. Із вікна 29-го будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, якісь хлопці почали до них вигукувати, потім вийшли на вулицю і стався конфлікт.



Неповнолітньому нанесли удар в обличчя.



“Я з другом грав цілий день з м’ячем. Двоє хлопців підійшли і почали вимагати гроші, потім вдарили мене. Менший брат побіг додому і сказав мамі, яка і викликала поліцію”, – розповів хлопець.



Правоохоронці на місці з’ясовували обставини інциденту, деталі не повідомили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го березня у Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському у дворі між будинками №31 та 30 у неповнолітнього хлопця вимагали гроші та нанесли удари в обличчя.Про це інформує БУГ.Подія трапилася близько 18-ї години. На місце викликали поліцію: групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.Як розповів сам неповнолітній потерпілий, він з другом гуляв у дворі. Із вікна 29-го будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, якісь хлопці почали до них вигукувати, потім вийшли на вулицю і стався конфлікт.Неповнолітньому нанесли удар в обличчя.“Я з другом грав цілий день з м’ячем. Двоє хлопців підійшли і почали вимагати гроші, потім вдарили мене. Менший брат побіг додому і сказав мамі, яка і викликала поліцію”, – розповів хлопець.Правоохоронці на місці з’ясовували обставини інциденту, деталі не повідомили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію