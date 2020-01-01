У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус





Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Чернівецької ОДА.



Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.



Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати медики очікують найближчим часом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Чернівецької ОДА.Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати медики очікують найближчим часом.

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