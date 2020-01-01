У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
Сьогодні, 22:32
Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.
Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Чернівецької ОДА.
Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.
Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати медики очікують найближчим часом.
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Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Чернівецької ОДА.
Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.
Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати медики очікують найближчим часом.
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