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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Чернівецької ОДА.

Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати медики очікують найближчим часом.




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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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