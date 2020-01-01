Розповіли подробиці про двох жителів Києва, у яких виявили коронавірус
Сьогодні, 09:40
Мер української столиці Віталій Кличко розповів подробиці про жителів Києва, у яких виявили коронавірусну інфекцію.
Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.
"Друзі! На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - написав міський голова.
“Другий випадок — жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома”, — розповів Кличко.
Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, наразі обстежують лікарі.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.
"Друзі! На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - написав міський голова.
“Другий випадок — жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома”, — розповів Кличко.
Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, наразі обстежують лікарі.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Укрзалізниця» припиняє перевезення пасажирів
Сьогодні, 10:43
Коментарі 0
Останні новини
Скільки заробляють луцькі муніципали
Сьогодні, 09:55
Розповіли подробиці про двох жителів Києва, у яких виявили коронавірус
Сьогодні, 09:40
У луцькій поліклініці №2 працює «гаряча лінія»
Сьогодні, 09:35
Від завтра на Волині не курсуватимуть міжміські та міжобласні автобуси, у міських введуть обмеження
Сьогодні, 09:24
Медіа