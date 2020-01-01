Розповіли подробиці про двох жителів Києва, у яких виявили коронавірус





Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, - передає



"Друзі! На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - написав міський голова.



“Другий випадок — жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома”, — розповів Кличко.



Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, наразі обстежують лікарі.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мер української столиці Віталій Кличко розповів подробиці про жителів Києва, у яких виявили коронавірусну інфекцію.Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН "Друзі! На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - написав міський голова.“Другий випадок — жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома”, — розповів Кличко.Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, наразі обстежують лікарі.Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

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