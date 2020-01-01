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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли подробиці про двох жителів Києва, у яких виявили коронавірус

Розповіли подробиці про двох жителів Києва, у яких виявили коронавірус
Мер української столиці Віталій Кличко розповів подробиці про жителів Києва, у яких виявили коронавірусну інфекцію.

Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.

"Друзі! На жаль, в Києві зафіксовані два перших випадки захворювання на коронавірус. Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", - написав міський голова.

“Другий випадок — жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома”, — розповів Кличко.

Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, наразі обстежують лікарі.

Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

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Теги: коронавірус, Київ
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