Карантин у Луцьку: як працюватиме «Нова пошта»





Про це інформує пресслужба пошти.



У Луцьку тимчасово не працюватимуть два відділення:



- відділення №6 (ТЦ "Варшавський") тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно з обзвоном клієнтів;



- відділення №23 (ТЦ "Буратіно") тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно з обзвоном клієнтів.



Всі інші відділення «Нова пошта» та кур’єрська доставка наразі працюють у звичайному режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з введенням карантинних заходів, вносять зміни у роботу відділень «Нова пошта», розташованих в торгівельно-розважальних центрах.Про це інформує пресслужба пошти.У Луцьку тимчасово не працюватимуть два відділення:- відділення №6 (ТЦ "Варшавський") тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно з обзвоном клієнтів;- відділення №23 (ТЦ "Буратіно") тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно з обзвоном клієнтів.Всі інші відділення «Нова пошта» та кур’єрська доставка наразі працюють у звичайному режимі.

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