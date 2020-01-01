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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Карантин у Луцьку: як працюватиме «Нова пошта»

Карантин у Луцьку: як працюватиме «Нова пошта»
У зв’язку з введенням карантинних заходів, вносять зміни у роботу відділень «Нова пошта», розташованих в торгівельно-розважальних центрах.

Про це інформує пресслужба пошти.

У Луцьку тимчасово не працюватимуть два відділення:

- відділення №6 (ТЦ "Варшавський") тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно з обзвоном клієнтів;

- відділення №23 (ТЦ "Буратіно") тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно з обзвоном клієнтів.

Всі інші відділення «Нова пошта» та кур’єрська доставка наразі працюють у звичайному режимі.


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Теги: коронавірус, карантин, Нова пошта, Луцьк
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