Гурт Go_А поїде на «Євробачення-2021»

У наступному році додатковий національний відбір на Євробачення-2021 проводити не будуть.Про це пише УНІАН.Гурт Go_A, який повинен був представляти Україну на конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня, зробив офіційну з цього приводу скасування проведення Євробачення -2020."Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021", - йдеться на сторінці гурту у Facebook.За словами учасників колективу, телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ у наступному році додатковий національний відбір не проводитимуть."Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. Любимо вас! Ваші Go_A", - написали музиканти.Цю інформацію також підтвердила HR Director Суспільного Віктория Сидоренко."Суспільне мовлення запропонувало переможцям цьогорічного нацвідбору гурту Go_A представляти Україну на наступному Євробаченні 2021 року. Це переможці, яких обрала країна, і таке рішення в цій ситуації буде найбільш справедливим. Сподіваюсь, фанати нацвідбору підтримають цю пропозицію", - написала вонау своєму Facebook. Нагадаємо, Євробачення-2020 перенесли на наступний рік через коронавірус.