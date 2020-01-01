У Луцьку деякі аптеки, магазини і клініки працюють без засобів індивідуального захисту





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.



Під час перевірки інспектори виявили заклади, які відверто ігнорують вищевказане рішення та піддають ризику мешканців міста.



Зазначається, що деякі АЗС, АЗК, продуктові магазини та тимчасові споруди, які реалізують хлібобулочні вироби працюють без засобів індивідуального захисту (маски, рукавички).



"Особливим цинізмом вражає робота працівників аптек, приватних лабораторій, стоматологічних клінік", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти перевіряють заклади в рамках проведенням заходів щодо недопущення захворювання на коронавірус на території міста.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.Під час перевірки інспектори виявили заклади, які відверто ігнорують вищевказане рішення та піддають ризику мешканців міста.Зазначається, що деякі АЗС, АЗК, продуктові магазини та тимчасові споруди, які реалізують хлібобулочні вироби працюють без засобів індивідуального захисту (маски, рукавички)."Особливим цинізмом вражає робота працівників аптек, приватних лабораторій, стоматологічних клінік", - йдеться у повідомлені.

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