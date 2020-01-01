У Луцьку деякі аптеки, магазини і клініки працюють без засобів індивідуального захисту
Сьогодні, 09:25
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти перевіряють заклади в рамках проведенням заходів щодо недопущення захворювання на коронавірус на території міста.
Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
Під час перевірки інспектори виявили заклади, які відверто ігнорують вищевказане рішення та піддають ризику мешканців міста.
Зазначається, що деякі АЗС, АЗК, продуктові магазини та тимчасові споруди, які реалізують хлібобулочні вироби працюють без засобів індивідуального захисту (маски, рукавички).
"Особливим цинізмом вражає робота працівників аптек, приватних лабораторій, стоматологічних клінік", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
Під час перевірки інспектори виявили заклади, які відверто ігнорують вищевказане рішення та піддають ризику мешканців міста.
Зазначається, що деякі АЗС, АЗК, продуктові магазини та тимчасові споруди, які реалізують хлібобулочні вироби працюють без засобів індивідуального захисту (маски, рукавички).
"Особливим цинізмом вражає робота працівників аптек, приватних лабораторій, стоматологічних клінік", - йдеться у повідомлені.
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Коментарі 1
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Наприклад про те, що маску міняти треба кожні 2-3 години, або обробляти.
Носити ж одну маску тиждень - зростання ризику захворіти.
А ще вони в курсі, що маска не рятує від потрапляння на слизову очей.
Але ж ні - муніципали і "журналісти" напевно мають другу вищу фармацевтичну чи медичну освіту, тому й вчать нас, баранів. А ще - розпалюють ненависть до бідолах, які в такий дивний час працюють за копійки. (Бо зарплати власник їм не додає, хіба що по яких 100-200 гривень)