«Ми поруч»: у місті на Волині створили рух задля допомоги людям під час карантину. ВІДЕО

У Володимирі-Волинському стартувала ініціатива "Ми поруч" для допомоги вразливим категоріям населення під час карантину.Про це йдеться на сторінці руху у facebook."У четвер, 19 березня, у Володимирі-Волинському стартує громадська ініціатива "Ми поруч"!Її мета - безкоштовно доставити замовлений товар найбільш вразливим до смертельної хвороби категоріям населення. Вартість товару потрібно буде оплатити після доставки згідно з представленими чеками, не виходячи з дому", - йдеться у повідомленні.Скористатися послугою можна за телефоном: 063 326 99 10.