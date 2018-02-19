«Ми поруч»: у місті на Волині створили рух задля допомоги людям під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
У Володимирі-Волинському стартувала ініціатива "Ми поруч" для допомоги вразливим категоріям населення під час карантину.
Про це йдеться на сторінці руху у facebook.
"У четвер, 19 березня, у Володимирі-Волинському стартує громадська ініціатива "Ми поруч"!
Її мета - безкоштовно доставити замовлений товар найбільш вразливим до смертельної хвороби категоріям населення. Вартість товару потрібно буде оплатити після доставки згідно з представленими чеками, не виходячи з дому", - йдеться у повідомленні.
Скористатися послугою можна за телефоном: 063 326 99 10.
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Про це йдеться на сторінці руху у facebook.
"У четвер, 19 березня, у Володимирі-Волинському стартує громадська ініціатива "Ми поруч"!
Її мета - безкоштовно доставити замовлений товар найбільш вразливим до смертельної хвороби категоріям населення. Вартість товару потрібно буде оплатити після доставки згідно з представленими чеками, не виходячи з дому", - йдеться у повідомленні.
Скористатися послугою можна за телефоном: 063 326 99 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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