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«Ми поруч»: у місті на Волині створили рух задля допомоги людям під час карантину. ВІДЕО

«Ми поруч»: у місті на Волині створили рух задля допомоги людям під час карантину. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському стартувала ініціатива "Ми поруч" для допомоги вразливим категоріям населення під час карантину.

Про це йдеться на сторінці руху у facebook.

"У четвер, 19 березня, у Володимирі-Волинському стартує громадська ініціатива "Ми поруч"!

Її мета - безкоштовно доставити замовлений товар найбільш вразливим до смертельної хвороби категоріям населення. Вартість товару потрібно буде оплатити після доставки згідно з представленими чеками, не виходячи з дому", - йдеться у повідомленні.

Скористатися послугою можна за телефоном: 063 326 99 10.

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Теги: карантин, допомога, Володимир-Волинський
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