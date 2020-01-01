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В Україні за тиждень від грипу померли три людини

В Україні за тиждень від грипу померли три людини
В Україні за тиждень від 9 березня до 15 березня через грип померли три людини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України, - пише ТСН.

"За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (від початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, загалом за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 201 653 людини, з них 66,6% - діти.

"Інтенсивний показник захворюваності склав 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу в Україні. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу", - наголосили у міністерстві.

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Теги: грип, смерть
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