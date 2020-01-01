В Україні за тиждень від грипу померли три людини





Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України, - пише



"За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (від початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.



За даними МОЗ, загалом за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 201 653 людини, з них 66,6% - діти.



"Інтенсивний показник захворюваності склав 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу в Україні. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу", - наголосили у міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за тиждень від 9 березня до 15 березня через грип померли три людини.Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України, - пише ТСН "За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (від початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.За даними МОЗ, загалом за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 201 653 людини, з них 66,6% - діти."Інтенсивний показник захворюваності склав 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу в Україні. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу", - наголосили у міністерстві.

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